Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị

Sáng 25/2, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị theo hình thức trực tuyến, kết nối đường truyền từ điểm cầu của Tỉnh ủy đến điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được kết nối đến 12 chi, Đảng bộ; 977 điểm cầu với trên 2.300 đảng viên thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tham dự. Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của hai nghị quyết; đồng thời quán triệt chương trình hành động triển khai thực hiện hai nghị quyết trên.

Thông qua hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những điểm mới, nội dung cốt lõi và nhiệm vụ trọng tâm của các nghị quyết; làm cơ sở để các cấp ủy xây dựng chương trình hành động phù hợp, bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Lê Hoàng