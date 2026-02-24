Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026

Ngày 24/2 (mùng 8 tháng Giêng), xã Mường Bi long trọng tổ chức Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026.

Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tỉnh - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy: Bùi Thị Minh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bùi Huy Vĩnh, Nguyễn Mạnh Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lương Đức Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Nguyễn Hải - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phùng Thị Kim Nga, Đinh Công Sứ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đông đảo Nhân dân, du khách.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại miếu Quốc Mẫu Hoàng Bà tại xóm Lũy Ải.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ năm 2026 được tổ chức trong 3 ngày (từ 22 - 24/2). Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất của người Mường, từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào.

Lễ hội còn được gọi là Lễ xuống đồng, Lễ mở cửa rừng - nghi lễ gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang đậm dấu ấn của nền văn minh Việt cổ. Năm 2022, Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngay sau lễ cúng, Nhân dân đã tổ chức rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà về nơi tổ chức Lễ hội.

Theo quan niệm truyền thống, lễ hội mang ý nghĩa tôn kính các vị thần linh, tưởng nhớ những người đã có công lập đất, lập mường; đồng thời là dịp để Nhân dân cầu mong mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lễ hội gắn với truyền thuyết về Quốc Mẫu Hoàng Bà - thân mẫu của Đức Thánh Tản, người có công gây dựng mảnh đất Mường, được Nhân dân tôn kính và thờ phụng qua nhiều thế hệ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh trống khai hội.

Đây cũng là dịp để đồng bào Mường ở khắp các vùng Mường gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng trong không gian văn hóa chung, thể hiện lòng thành kính tri ân trời đất, tổ tiên, mở đầu cho một năm lao động sản xuất đầy kỳ vọng.

Nghi lễ dậy chiêng tại lễ hội.

Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường được tổ chức gồm phần lễ và phần hội, với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Phần lễ diễn ra trang nghiêm với nghi thức cúng thổ công, thổ địa; nghi lễ thờ cúng Thành hoàng và rước kiệu Quốc Mẫu Hoàng Bà.

Không gian lễ hội diễn ra ấn tượng với chương trình nghệ thuật chào mừng, nổi bật là màn trình tấu chiêng Mường của hàng trăm nghệ nhân, tạo nên âm hưởng hùng tráng, vang vọng núi rừng, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn dân tộc.

Nghi lễ xuống đồng được tái hiện trang trọng, thể hiện khát vọng về một năm mới thuận lợi, sản xuất phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến nghi lễ xuống đồng tại lễ hội...

... và trải nghiệm các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc Mường.

Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động hấp dẫn. Các đội tham gia thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mường; trưng bày trại văn hóa, ẩm thực giới thiệu những nét đặc sắc trong đời sống sinh hoạt của từng địa phương. Các môn thể thao dân tộc như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền... thu hút đông đảo vận động viên tham gia và cổ động viên, tạo không khí thi đua hào hứng.

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc Mường: Trình diễn xéc bùa, giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, làm bánh, nấu cơm lam; các trò chơi truyền thống như đánh mảng, cướp cờ, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, đánh đu, cầu bập bênh, ném còn...

Gian trưng bày, giới thiệu nông sản, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm OCOP tại lễ hội.

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch UBND xã Mường Bi Lê Chí Huyên cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, dấu mốc quan trọng khi tỉnh Phú Thọ cùng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc đổi mới bộ máy quản lý không chỉ nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành mà còn đặt ra trách nhiệm lớn lao hơn trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ngay từ cơ sở, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh của sự phát triển.

Lễ hội Khai hạ năm nay được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại xã Mường Bi, không chỉ khẳng định sức sống bền bỉ của di sản mà còn là minh chứng cho sự hội tụ, kế thừa và lan tỏa giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Sự kết nối này đã tạo nên một không gian văn hóa đa dạng, thống nhất, thể hiện tinh thần gắn kết bền chặt giữa các dân tộc trên quê hương Đất Tổ.

Mạnh Hùng