Xã Đoan Hùng phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ

Sáng 24/2, xã Đoan Hùng tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026. Dự chương trình có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quang cảnh lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Đoan Hùng nhấn mạnh ý nghĩa của phong trào Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ mùa Xuân năm 1960; khẳng định đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển bền vững.

Năm 2025, Đảng bộ và Nhân dân xã Đoan Hùng hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Cùng với phát triển kinh tế, địa phương tiếp tục chú trọng mục tiêu tăng trưởng xanh, gắn phát triển với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và các đại biểu trồng cây trên tuyến đường thuộc xã Đoan Hùng.

Năm 2026, xã Đoan Hùng đặt mục tiêu trồng mới 70ha rừng và hơn 3.500 cây xanh phân tán tại các tuyến đường, trường học, công sở và khu dân cư; đồng thời đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao giá trị kinh tế đồi rừng. Phong trào Tết trồng cây không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đoan Hùng.

Trong chương trình, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và các đại biểu đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đoan Hùng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và các đại biểu tặng quà Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh.

Tiếp đó, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi và các đại biểu đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh - đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ vận hành cầu phao qua sông Lô. Đồng chí Bùi Đình Thi ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong việc duy trì hoạt động cầu phao, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bùi Đình Thi gửi lời chúc sức khỏe, bình an tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình; chúc Lữ đoàn 249 năm mới giành nhiều thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đăng Khoa