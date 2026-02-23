Phú Thọ 24h
Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Dưới làn mưa Xuân lất phất, dòng người trẩy hội đền Mẫu Âu Cơ sáng mùng 7 tháng Giêng rộn rã tiếng cười lẫn trong tiếng trống hội thúc giục liên hồi. Nghi lễ Tế nữ quan diễn ra như bức tranh văn hóa rực rỡ, vừa tôn nghiêm vừa mềm mại, trở thành điểm nhấn đặc sắc nhất trong chuỗi hoạt động tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Những thiếu nữ với gương mặt sáng bừng nét thanh tân, uyển chuyển thực hiện các nghi thức tế lễ như nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, làm sống dậy những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Đội hình tế lễ được sắp đặt bài bản trên sân đền, tạo nên một sự uy nghiêm, bề thế nhưng không mất đi vẻ mềm mại của những “bóng hồng đất Mẫu”.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Nữ quan chính trong sắc áo đỏ rực rỡ, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong các nghi thức văn hóa cổ truyền.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Nét thanh tân, thánh thiện của nữ quan chính khi thực hiện nghi thức dâng sớ.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Các thiếu nữ cùng nhau chăm chút cho từng nén hương dâng lên Quốc Mẫu.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Thiếu nữ trong sắc áo vàng rực rỡ thực hiện nghi thức dâng rượu, dâng trà với tất cả sự thành kính.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Ngọn nến hồng tượng trưng cho hơi ấm và sự tiếp nối vĩnh cửu, soi tỏ khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ đang giữ nhịp cho buổi lễ.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Bánh chưng, bánh giầy - những sản vật kết tinh từ hạt ngọc của trời đất được dâng kính lên Tổ Mẫu Âu Cơ với tất cả tấm lòng hiếu thảo.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Nữ tế quan thực hiện nghi thức đọc chúc văn tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Thiếu nữ Đất Tổ như đóa hoa Xuân đang độ rực rỡ nhất, chắp tay thành kính gửi gắm những ước nguyện bình an.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Giữa làn khói hương trầm mặc và tiếng trống hội giòn giã, Nữ tế quan thực hiện nghi thức hóa chúc văn, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Vẻ đẹp “trong veo”, thuần khiết nơi đất Mẫu

Các nữ quan trong bộ lễ phục rực rỡ như làm sống lại những giá trị truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam giữa lòng di sản đền Mẫu Âu Cơ.

Lê Hoàng


