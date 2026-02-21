Sau 5 ngày vận hành, cầu phao Đoan Hùng phục vụ 76.400 lượt người và phương tiện qua cầu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lắp đặt cầu phao bắc qua sông Lô, đoạn qua xã Đoan Hùng, hoàn thành trước 29 Tết để phục vụ Nhân dân đi lại, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ.

Sau 5 ngày vận hành, cầu phao Đoan Hùng phục vụ 76.400 lượt người và phương tiện qua cầu an toàn.

Chỉ trong 2 ngày (14 - 15/2), Lữ đoàn 249 tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng địa phương nhanh chóng hoàn thiện đường lên xuống bến 2 bờ với khối lượng san lấp, đào đắp gần 70.000 m3 đất, đá các loại.

Song song với việc hoàn thiện bến, từ 12 giờ ngày 15/2, đơn vị triển khai hạ thủy phương tiện, khí tài. Đến 18 giờ cùng ngày, sau khi bảo đảm đầy đủ điều kiện an toàn, Lữ đoàn tiến hành quay cầu, hợp long. Sau 90 phút, cầu phao hoàn thành với tổng chiều dài 220,25 m (31 đốt khơi, 2 đốt mố), nối liền hai bờ (tả ngạn - khu Đồng Tâm và hữu ngạn - khu Đại Hội, xã Đoan Hùng).

Đến 8 giờ 30 phút ngày 16/2, Lữ đoàn tổ chức thông cầu, chính thức bảo đảm cho Nhân dân lưu thông. Hằng ngày, đơn vị duy trì bảo đảm giao thông từ 6 - 21 giờ. Đặc biệt, trong 2 ngày 16/2 (29 Tết) và 17/2 (mùng 1 Tết), cầu phao được vận hành 24/24 giờ, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp cao điểm Tết.

Tính hết ngày 20/2, cầu phao Đoan Hùng đã bảo đảm cho 76.400 lượt người và phương tiện (xe ô tô, mô tô, xe thô sơ) qua lại an toàn, thông suốt.

Người dân tham gia giao thông lì xì đầu năm động viên cán bộ, chiến sĩ vận hành cầu phao.

Nhiệm vụ bắc cầu phao bảo đảm giao thông qua sông Lô là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, kịp thời khắc phục tình trạng gián đoạn giao thông, tạo điều kiện để Nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống đơn vị 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 tiếp tục đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, bảo đảm giao thông liên tục, thông suốt, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Huy Thắng