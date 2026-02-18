Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ sẽ khai mạc ngày mùng 6 Tết

Là một trong những lễ hội xuân được đón chờ nhất trên địa bàn tỉnh - Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ tại xã Hiền Lương với chuỗi hoạt động mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc sắc đã và đang diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách về dâng hương, chiêm bái.

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ sẵn sàng khai hội.

Theo kế hoạch của UBND xã Hiền Lương, chương trình khai mạc Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ bắt đầu từ 8 giờ Chủ nhật, ngày 22/2/2026 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) tại sân khấu trung tâm lễ hội.

Song song với phần lễ, chương trình còn có nhiều hoạt động như tổ chức gói, nấu bánh chưng, giã bánh giày và giao lưu thể thao... với sự tham gia của các làng: Chuế Lưu, Xuân Áng, Lâm Lợi, Động Lâm, Quân Khê, Hiền Lương.

Lễ dâng hương ngày Tiên giáng (chính lễ) được tổ chức từ 7 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 23/2/2026 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ); địa điểm: Từ Đình Đức Ông về sân hành lễ Đền Mẫu Âu Cơ.

Không gian lễ hội tại Đền Mẫu Âu Cơ được trang hoàng sạch đẹp.

Trước ngày chính lễ, các nghi lễ truyền thống được tổ chức trang nghiêm, thành kính như: Lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ (ngày 12/2/2026, tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ) và lễ tế Tam vị Đức ông (ngày 21/2/2026, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ - 2026 được tổ chức nhằm tri ân công đức Tổ tiên, các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; khơi dậy truyền thống yêu nước và tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Nhiều địa điểm chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp được bố trí trong khuôn viên.

Các hoạt động của lễ hội góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc; quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch, thu hút khách trong và ngoài nước về với Hiền Lương. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân mới; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; động viên Nhân dân tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Lê Hoàng