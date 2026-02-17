Rộn ràng không khí đón giao thừa tại Phú Thọ

Hòa chung không khí đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 trên cả nước. Người dân các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đổ về các khu trung tâm để cùng nhau chào đón năm mới và để cảm nhận thời khắc thiêng liêng của đất trời, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Năm nay, toàn tỉnh có 16 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Xuân Bính Ngọ 2026, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp tại hồ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh ( phường Vĩnh Phúc), cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình); 13 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Mọi người cùng nhau trải qua những giây phút vô cùng ấm áp và ngập tràn niềm vui.

Pháo hoa rực rỡ chào Xuân mới Bính Ngọ.

Tại xã Tây Cốc, ngay từ chập tối ngày 29 tháng Chạp, khu tái định cư Hợp Lai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2026” với những lời ca tiếng hát làm rộn rã cả vùng giáp Đường tỉnh 319 trước khi màn pháo hoa nổ tầm thấp khai hỏa trong thời khắc giao thừa.

Tại xã Văn Lang, dòng người tấp nập cũng đổ về khu vực bãi đất trống trước siêu thị Aloha tại Khu 6 để đắm mình trong đêm giao lưu văn nghệ, chờ đợi khoảnh khắc 00h00 ngày 17/02 khi những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở rực rỡ xua tan cái lạnh cuối đông.

Đông đảo người dân cùng nhau đón xem pháo hoa và cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc.

Tại phường Phú Thọ, ngay từ sáng ngày 16/2, 120 giàn pháo hoa tầm thấp đã được lắp đặt ngay ngắn, bảo đảm đúng kỹ thuật và an toàn tuyệt đối theo phương án đã phê duyệt. Ngay từ giây phút đầu tiên của mùng 1 Tết, những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu và sự cộng hưởng từ chương trình văn nghệ đặc sắc đang dệt nên một bức tranh xuân tràn đầy nhựa sống, khiến lòng người thêm náo nức, tự hào về một quê hương đổi mới từng ngày.

Trong đêm giao thừa, tại phường Việt Trì và phường Thanh Miếu rất đông người dân, nhất là các bạn trẻ đã đổ ra đường, cùng hòa mình vào dòng người tới các khu vui chơi giải trí như: Quảng trường Hùng Vương, Công viên Văn Lang, đài phun nước trước cổng UBND tỉnh... để thưởng thức những chương trình nghệ thuật mừng Đảng – mừng Xuân chào đón thời khắc giao thừa và những màn pháo hoa rực rỡ, gửi gắm những ước vọng tươi đẹp cho năm mới.

Chương trình văn nghệ chào đón năm mới tại phường Việt Trì.

Chương trình đã mang đến một bầu không khí vui tươi, phấn khởi, các tuyến đường, ngõ phố ngập tràn khí thế của mùa xuân. Đây cũng là dịp mọi người cùng nhau nhìn về một năm đã qua, hướng tới những điều tốt đẹp trong mùa xuân mới. Chàng thanh niên Tuấn Tú đến từ bến Ba Vì, Hà Nội cho biết: “Mọi năm tôi thường ở nhà đón giao thừa ở nhà cùng gia đình. Năm nay tôi muốn tận hưởng không khí đêm giao thừa ở bên ngoài, nhất là muốn chứng kiến màn pháo hoa đẹp mắt trên hồ công viên Văn Lang nên đã quyết định đi cùng nhóm bạn tới đây. Tôi cảm thấy khá bất ngờ vì sự nhộn nhịp của dòng người đổ về khu vực trung tâm”.

William Michael Healy (áo đen, hàng đầu, thứ hai từ trái sang phải) cùng nhóm bạn đến từ Australia sang thăm nhà bạn ở phường Nông Trang đúng dịp Tết Nguyên đán Việt Nam

Còn William Michael Healy (đến từ Australia) thì phấn khởi: Tôi theo bạn ở phường Nông Trang đang du học ở Úc về Việt Nam ăn Tết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm đón giao thừa ở Việt Nam. Tôi thấy Tết của Việt Nam thật đẹp. Tại Australia, vào đêm giao thừa, chúng tôi cùng nhau đổ ra đường, uống bia và hò reo chúc mừng. Trong khi đó tại Việt Nam, tôi thấy mọi người thường sum họp cùng gia đình của mình. Đặc biệt, Tết Nguyên đán ở Việt Nam kéo dài 3 ngày liên tục với những bữa tiệc kế tiếp nhau, các sự kiện gia đình và tôn vinh người đã khuất rất thú vị đối với tôi. Tôi rất háo hức mong chờ màn pháo hoa tối nay” - William Michael Healy bày tỏ.

Pháo hoa rực rỡ trên hồ công viên Văn Lang.

Không khí xuân cũng đã ngập tràn tại “siêu phường” Hòa Bình – đơn vị hành chính đông dân nhất tỉnh. Khắp các con đường, tuyến phố, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió xuân, tạo nên hình ảnh trang nghiêm, thiêng liêng nhưng cũng rất đỗi ấm áp, gần gũi. Các cụm pano, áp phích, khẩu hiệu được bố trí khoa học, hài hòa, góp phần làm nổi bật diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. Ngay từ 20 giờ ngày 29 tháng Chạp, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng... trên địa bàn phường đồng loạt diễn ra các hoạt động đón chào Xuân mới Bính Ngọ 2026. Từ già, trẻ, gái, trai... ai nấy đều cảm thấy háo hức trước thời khắc giao thừa, kỳ vọng vào một năm mới với nhiều thắng lợi mới.

Người dân phường Hòa Bình háo hức với màn bắn pháo hoa chào đón năm mới.

Phường Hòa Bình là một trong những đô thị lớn của tỉnh được lựa chọn tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút. Một trong những điểm khác biệt so với 2 năm qua đó là màn pháo hoa rực rỡ sẽ được bắn vào đúng thời khắc giao giao thừa, thay vì bắn vào lúc 22h giờ như những năm trước đây. Địa điểm được lựa chọn bắn pháo hoa tại cầu Hòa Bình 1 – địa điểm lý tưởng cho người dân sinh sống hai bên bờ sông Đà có thể quan sát, ngắm trọn khoảnh khắc thiêng liêng bước vào năm mới.

Thời khắc giao thừa đã đến, ánh đèn lung linh từ pháo hoa phản chiếu xuống dòng sông Đà càng làm không gian trở nên huyền ảo với không khí rộn ràng và hân hoan. Những tiếng pháo nổ vang trời xen lẫn với tiếng cười nói của mọi người khiến không khí thêm phần náo nhiệt. Khắp nơi, mọi người tụ tập bên nhau, tay trong tay đón khoảnh khắc giao thừa với những trái tim tràn đầy hy vọng. Khi những chùm pháo hoa bùng nổ trên bầu trời, ánh sáng rực rỡ tỏa ra như những bông hoa lửa, tạo nên một lễ hội sắc màu, đưa mọi người vào một năm mới tràn đầy hứa hẹn và ước mơ.

Chị Bùi Thu Hà ở tổ 1, phường Hòa Bình cho biết: “Vào thời khắc chuyển giao sang năm mới, tôi cầu chúc cho gia đình và người thân năm mới nhiều sức khỏe, bình an và may mắn. Hy vọng trong năm mới, tôi cùng người thân trong gia đình sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống”.

Hòa cùng dòng người chờ xem pháo hoa bên cầu Hòa Bình, cựu chiến binh Cao Quang Huy ở phường Hòa Bình kỳ vọng vào một năm mới bứt phá của tỉnh Phú Thọ nói chung, phường Hòa Bình với nhiều thành tựu, bước tiến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, đời sống Nhân dân được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo.

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ tại phường Hòa Bình.

Từ đô thị phường Hòa Bình cho đến các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không khí đón chào năm mới được các tầng lớp Nhân dân đón chờ. Tại vùng đất cam Cao Phong trù phú, mặc dù không diễn ra chương trình bắn pháo hoa nhưng tại khu vực quảng trường trung tâm đã được trang trí cờ hoa và linh vật để tạo nên bầu không khí rộn ràng, vui tươi đón mùa Xuân mới. Rất đông người dân ở khắp các thôn, xóm đổ về tập trung nơi đây để cùng dành cho nhau những lợi chúc tụng về một năm mới với tràn đầy niềm tin, hy vọng.

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Vĩnh Phúc

Còn tại phường Vĩnh Phúc, từ 20 h tối 16/2, tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ, mọi con đường dẫn đến Quảng trường Hồ Chí Minh bắt đầu nóng dần bởi những dòng người bắt đầu đổ về đây chọn cho mình vị trí thuận lợi nhất để xem các văn nghệ sĩ của của Nhà hát Lạc Hồng và Trung tâm Văn hóa thông tin – Điện ảnh tỉnh biểu diễn những tiết mục hát, múa, hoà tấu đặc sắc nhất và chờ đến giờ đón thời khắc thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Đúng 0 h ngày 17/2 năm Bính Ngọ 2026, hàng nghìn người dân được thưởng thức màn pháo hoa hỗn hợp tầm cao và tầm thấp chào năm mới rực rỡ sắc màu với 120 giàn và 300 quả, kéo dài 15 phút. Được thưởng thức những chùm pháo hoa rực sáng giữa bầu trời, mỗi người đều cầu mong có một năm mới bình an, mọi nhà đều mạnh khoẻ và hạnh phúc. Trong giờ phút thiêng liêng bước sang năm mới, nhiều người không quên lưu lại những hình ảnh đẹp và cùng trao cho nhau nụ cười, lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc.

Nhiều người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ màn pháo hoa giao thừa mừng năm mới.

Ngoài điểm bắn pháo hoa do kinh phí của tỉnh, tại khu vực Vĩnh Phúc cũ còn 1 điểm tổ chức bắn pháo hoa do UBND phường Xuân Hoà huy động nguồn lực xã hội hoá để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp 90 giàn tại khu vực Đảo Ngọc, hồ Đại Lải.

Mặc dù lượng người và phương tiện tăng cao những với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, đêm bắn pháo hoa diễn ra an toàn, vui tươi.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù lượng người và phương tiện tăng cao những với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, đêm bắn pháo hoa diễn ra an toàn, vui tươi. Trong cái rét ngọt, trên những con đường, điểm vui chơi được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, đèn lộng lẫy; giai điệu của những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước khiến cho mọi người được hòa mình trong không khí của mùa xuân thêm vui tươi, náo nức. Mọi người dành cho nhau những lời chúc và ước vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới Bính Ngọ.

