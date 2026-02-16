Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cắt băng khánh thành Trung tâm Camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm về trật tự ATGT

Sáng 16/2, Công an tỉnh đã chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm về trật tự ATGT khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Camera giám sát an ninh trật tự, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Tới dự và cắt băng khánh thành Trung tâm có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Hệ thống camera giám sát trên gồm 202 điểm với 635 camera được lắp đặt trên các tuyến đường khu vực thành phố Việt Trì (cũ) và Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Toàn bộ hệ thống được thiết kế theo kiến trúc tập trung, tích hợp, kết nối về Trung tâm điều hành đặt tại Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh, đảm bảo khả năng giám sát, điều hành thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại buổi lễ.

Hệ thống được trang bị các dòng camera IP độ phân giải cao, hỗ trợ quan sát rõ nét, tích hợp công nghệ hồng ngoại và cân bằng ánh sáng thông minh, cho phép ghi hình ổn định trong điều kiện thời tiết khác nhau. Nhiều điểm được bố trí camera quay 360 độ, zoom quang học lớn, giúp theo dõi linh hoạt các khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Hình ảnh, Clip ghi lại rõ nét, đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, là căn cứ pháp lý để lực lượng CSGT xác minh các trường hợp vi phạm, từ đó ra quyết định xử phạt nguội minh bạch, khách quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu ghi nhận những nỗ lực của lực lượng công an trong việc giữ vững ổn định địa bàn; đồng thời nhấn mạnh việc triển khai hệ thống camera là bước đi tất yếu để hiện đại hóa công tác quản lý xã hội. Đây không chỉ là công cụ giám sát đơn thuần mà là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ và giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Hình ảnh từ các camera được kết nối, hiển thị theo thời gian thực về Trung tâm điều hành, đảm bảo khả năng giám sát, điều hành thống nhất, xuyên suốt từ tỉnh tới cơ sở.

Để hệ thống phát huy tối đa hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh là đơn vị chủ trì vận hành, khai thác hệ thống camera giám sát, là nơi tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin dữ liệu, là đầu mối chỉ huy điều hành mọi hoạt động liên quan đến sử dụng dữ liệu từ hệ thống, nên có trách nhiệm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phân công nhân lực có năng lực quản trị hệ thống, đảm bảo dữ liệu phục vụ các công tác an ninh trật tự, xử lý các vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn tỉnh nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đạt hiệu quả cao. Định kỳ, cần đánh giá hiệu quả của công tác vận hành, khai thác sử dụng camera, yêu cầu phối hợp với các đơn vị thi công khắc phục những lỗ hổng, thiếu sót của hệ thống, kịp thời đảm bảo giá trị pháp lý, tính liên tục thường xuyên và có thể mở rộng phạm vi liên kết hệ thống đến các hệ thống của các đơn vị khác trên địa bàn khác trong tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà thầu, các sở, ngành, đơn vị viễn thông và cơ quan thông tấn báo chí cần tích cực hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nhất là luật giao thông đường bộ.

Đinh Vũ