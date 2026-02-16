Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng

Sáng 16-2 (tức 29 Tết Nguyên đán) tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ thông xe cầu phao Đoan Hùng (xã Đoan Hùng). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Nhân dân xã Đoan Hùng chào đón Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương.

Cùng dự có đại diện cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 2; lãnh đạo, chỉ huy Binh chủng Công binh và đại diện lãnh đạo tỉnh Phú Thọ; xã Đoan Hùng cùng đông đảo Nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát lệnh thông xe cầu phao Đoan Hùng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Binh chủng Công binh đọc thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ tham gia bắc cầu phao; đồng thời báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ; công tác phối hợp với Quân khu 2, Quân chủng Phòng không Không quân và các lực lượng liên quan; tình hình bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tổ chức chỉ huy điều hành, những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai bắc cầu phao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trao quà của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Phú Thọ tặng các đơn vị thi công.

Trước đó, từ sáng ngày 15/2 (tức ngày 28 Tết), Bộ Tư lệnh Binh chủng đã chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 249 tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện đến khu vực cầu Đoan Hùng thực hiện nhiệm vụ.

Sau gần một ngày thi công khẩn trương, Lữ đoàn Công binh 249 đã phối hợp với lực lượng của Quân khu, lực lượng của địa phương với tổng quân số gần 800 người, cùng với các trang thiết bị chuyên dụng, tổ chức hoàn thiện 2 đường lên, xuống bến ở Tả Ngạn thuộc khu Đồng Tâm (xã Đoan Hùng) dài 75 mét, mặt đường rộng 10 mét và bờ Hữu Ngạn thuộc khu Đại Hội (xã Đoan Hùng) dài 89 mét, mặt đường rộng 11 mét và 1 bến hạ thủy với khối lượng san lấp, đào đắp lên đến 70.000m3.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và lực lượng tham gia bắc cầu phao.

Lực lượng công binh đã hạ thủy các phương tiện khí tài từ 12 giờ ngày 15/2 đến 18 giờ cùng ngày. Cây cầu phao PMP 60 tấn đã hoàn thành với tổng chiều dài 220,25 m, bao gồm 31 đốt khơi, 2 đốt mố, chịu được trọng tải 60 tấn, nối liền 2 bờ khu Đồng Tâm và khu Đại Hội của xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Sau khi hợp long, các lực lượng của Quân khu đã phối hợp với Binh chủng Công binh và tỉnh Phú Thọ hoàn thiện mặt đường. Đến hết ngày 15/2, cơ bản hoàn thiện đường lên, xuống bến, đủ điều kiện an toàn cho xe qua cầu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chỉ đạo các lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định: Cầu phao Đoan Hùng là công trình mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ về giao thông mà còn về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa tình quân dân bền chặt.

Các đồng chí cũng bày tỏ sự xúc động và tự hào chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia bắc cầu. Tinh thần ấy không chỉ là việc chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, mà cao hơn là sự thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm, tấm lòng vì Nhân dân phục vụ. Đó cũng chính là minh chứng sinh động cho phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, của Công an Nhân dân, luôn sẵn sàng đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các đại biểu và Nhân dân địa phương di chuyển qua cầu phao Đoan Hùng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc Cầu phao Đoan Hùng bằng tất cả hành động và trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã biến mệnh lệnh thành hành động cụ thể, hiệu quả, mang lại niềm vui, sự bình yên cho hàng vạn người dân ngay trước thềm Xuân mới, đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để đảm bảo vận hành cầu phao an toàn, thông suốt, các đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn; thường xuyên kiểm tra hệ thống neo giữ, kết cấu cầu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông qua cầu, tổ chức lực lượng hướng dẫn, điều tiết phương tiện, hạn chế tối đa nguy cơ mất an toàn, nhất là trong những ngày cao điểm đi lại dịp Tết.

Niềm hạnh phúc rạng ngời trên từng gương mặt, nụ cười của người dân địa phương.

Đối với công tác bảo đảm lâu dài, yêu cầu Binh chủng Công binh phối hợp với Quân khu 2 và địa phương duy trì tốt công tác bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ; chủ động phương án ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan, lũ, nước lớn; bảo đảm cầu phao hoạt động ổn định trong suốt thời gian phục vụ Nhân dân. Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, động viên tư tưởng cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ; tích cực phối hợp với địa phương chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm bộ đội yên tâm công tác trong điều kiện làm việc xa gia đình dịp Tết...

Nhân dịp này Đại tướng Nguyễn Tân Cương và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã trao quà của Thủ tướng Chính phủ tặng các đơn vị thi công; đồng thời trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Phú Thọ tặng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị và các lực lượng của địa phương.

Lê Hoàng