Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Đỗ Xuân Tụng động viên lực lượng tham gia lắp đặt cầu phao qua sông Lô

Tối 15/2 (tức ngày 28 Tết), Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia lắp đặt và vận hành cầu phao qua sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng tặng quà động viên các lực lượng tham gia lắp đặt và vận hành cầu phao qua sông Lô.

Cùng đi có các đồng chí: Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Binh chủng Công binh và xã Đoan Hùng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng phát biểu giao nhiệm vụ, động viên các lực lượng.

Cầu phao qua sông Lô trên địa bàn xã Đoan Hùng là công trình trọng yếu được triển khai gấp rút theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chính quyền tỉnh và các cơ quan liên quan.

Cầu có tổng chiều dài trên 229m, mặt cầu rộng 6m, kết cấu nổi, do Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh phối hợp cùng Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện, nhằm thay thế tạm thời cầu Sông Lô hiện đang bị hư hỏng, đảm bảo kết nối giao thông an toàn, thuận tiện cho người dân.

Trực tiếp khảo sát thực tế, động viên các lực lượng tham gia lắp đặt cầu, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng biểu dương tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, làm việc không mệt mỏi; sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quân đội, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tham gia lắp đặt cầu cùng sự ủng hộ của doanh nghiệp và Nhân dân. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các lực lượng đã triển khai nhiệm vụ với tinh thần thần tốc, quyết tâm cao, bảo đảm hoàn thành đúng yêu cầu đề ra trong ngày 28 tháng Chạp, dự kiến sáng ngày 29 sẽ tổ chức thông xe.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ quân khu 2 tặng quà động viên các lực lượng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định, Quân đội ta “Vì Nhân dân mà phục vụ”, phát huy cao nhất tinh thần kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, gác lại thời khắc sum vầy bên gia đình để hoàn thành nhiệm vụ. Nhấn mạnh thời gian trong đêm còn lại rất ngắn, đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại, bảo đảm điều kiện thông xe an toàn, thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà động viên các lực lượng.

Đối với các lực lượng tiếp tục túc trực làm nhiệm vụ trong dịp Tết, Thượng tướng đề nghị các đơn vị quan tâm tổ chức đón Tết đầy đủ, chu đáo, ấm áp cho cán bộ, chiến sĩ. Tổng cục Chính trị sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm tặng quà động viên các lực lượng.

Đồng chí nhấn mạnh việc hoàn thành cầu phao kịp thời không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trước và trong dịp Tết mà còn góp phần đảm bảo an toàn, ổn định xã hội trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu các lực lượng tiếp tục theo dõi, duy trì công tác vận hành, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cầu phao trước khi dự án cầu mới chính thức khởi công và hoàn thiện trong năm tới.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các đại biểu khảo sát cầu phao qua sông Lô.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng cùng các đại biểu động viên các chiến sĩ tham gia lắp cầu phao.

Cầu phao được đưa vào sử dụng từ ngày 16/2/2026, cho phép phương tiện ô tô dưới 7 chỗ lưu thông, giúp người dân khu vực Đoan Hùng và các vùng lân cận có điều kiện đi lại thuận tiện trong dịp Tết Nguyên đán và trong thời gian tới.

Lê Hoàng