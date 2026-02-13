{title}
Ngày 13/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khánh thành chùa Quan Âm, xã Vĩnh Thành.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu cắt băng khánh thành chùa Quan Âm.
Chùa Quan Âm được khởi công xây dựng từ tháng 3/2025, với tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Quần thể chùa được xây dựng mới toàn bộ, gồm các hạng mục: Tam bảo, tam quan, nhà Mẫu, nhà khách, nhà tăng ni, lầu thiêu hương, sân vườn, hệ thống phòng cháy chữa cháy và các công trình phụ trợ khác. Sau hơn 10 tháng thi công, toàn bộ công trình chùa Quan Âm đã hoàn thành theo đúng thiết kế, bảo đảm các điều kiện để đưa vào sử dụng.
Việc khánh thành chùa Quan Âm là niềm phấn khởi không chỉ của tăng ni, phật tử mà còn của toàn thể Nhân dân địa phương. Công trình là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa đạo và đời. Đồng thời là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tu tập tâm linh của tăng ni, phật tử và Nhân dân; là không gian văn hóa tâm linh, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Văn Hải - Đặng Thưởng
