Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao 100 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách, hộ khó khăn tại phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên

Ngày 12/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và trao 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cùng đi có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi trao quà.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin khái quát những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đặc biệt là việc triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, trong đó có các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các phường Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tiễn, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên.

Đồng chí nhấn mạnh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững sẽ tạo thêm nguồn lực để chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, các địa phương tập trung chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm; tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, Tết với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên.

Đồng chí Ngô Chí Tuệ - Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Vĩnh Phúc trao quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi tới các gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất; chúc các gia đình dồi dào sức khỏe, đón Xuân mới đầm ấm, an khang, hạnh phúc và bình an; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Lê Minh