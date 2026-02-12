Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc Tết một số doanh nghiệp khu vực Vĩnh Phúc

Ngày 12/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc Tết ban lãnh đạo, công nhân, người lao động Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các Sở: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc Tết Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1.

Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 là doanh nghiệp 100% vốn của Đài Loan có mặt tại tỉnh từ năm 2001, chuyên sản xuất linh kiện, phụ tùng cho xe máy, ô tô. Năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển với doanh thu trên 300 triệu USD, nộp ngân sách Nhà nước 226 tỷ đồng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 4.300 lao động.

Đặc biệt, xác định người lao động là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, Công ty luôn quan tâm, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật Việt Nam dành cho người lao động. Riêng dịp Tết Nguyên đán 2026, Công ty thưởng Tết bình quân cho người lao động gần 30 triệu đồng/người và một phần quà Tết, bảo đảm tất cả người lao động đều được vui Xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 phát biểu tại buổi thăm.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc có 7 nhà máy sản xuất nước và 2 xí nghiệp xây lắp. Năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có bước phát triển mới, bảo đảm việc cấp nước kịp thời cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Trong năm, Công ty cung ứng 18 triệu m3 nước sạch, tăng 3,1% so với năm 2024 đến hơn 51.000 khách hàng; tổng doanh thu đạt hơn 260 tỷ đồng, tăng 8,8% kế hoạch, tăng 17,5% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch.

Năm 2026, Công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt hơn 290 tỷ đồng, sản lượng nước tiêu thụ đạt 21 triệu m3, nộp ngân sách Nhà nước 23 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/người/tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 15 tỷ đồng. Công ty cam kết bảo đảm cấp nước liên tục, không bị gián đoạn ngay cả vào các ngày cao điểm của Tết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà Tết cho Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm xưởng sản xuất tại Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả các công ty đạt được trong năm qua, nhất là trong tác chăm lo đời sống cho người lao động, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị, Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất linh kiện, phụ tùng đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tác sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy trong và ngoài nước. Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phạm vi cấp nước, nhất là đến các khu công nghiệp, khu vực nông thôn; tăng cường ứng dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong việc quản lý, theo dõi nguồn nước, bảo đảm chất lượng nước phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc Tết Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các công ty quan tâm, làm tốt hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, người lao động; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Tỉnh Phú Thọ cam kết sẽ tạo mọi điều thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, ngày càng phát triển ổn định trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quà cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chúc Ban lãnh đạo, công nhân, người lao động Công ty TNHH Chính xác Việt Nam 1 và Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đón một năm mới bình an, sức khỏe, hạnh phúc và giành được nhiều thắng lợi mới trong năm 2026.

Lê Minh