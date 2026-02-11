Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại xã Yên Lạc

{title}
Sáng 11/2, xã Yên Lạc tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” Xuân Bính Ngọ 2026. Tới dự có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Năm 2025, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Yên Lạc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, tỷ lệ nghèo giảm còn 0,48%.
Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” là hoạt động thiết thực để xã Yên Lạc cụ thể hóa tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, “lá lành đùm lá rách”. Qua đó, động viên các gia đình tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất, chăm lo học hành cho con em, để từng bước cải thiện đời sống.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao 50 suất quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã.
Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Lạc, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Vĩnh Phúc, Quỹ Tín dụng Nhân dân Yên Lạc cùng một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, với mong muốn sẻ chia, để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.
Lưu Trường
