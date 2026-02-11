Hội nghị cán bộ, công chức người lao động khối Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 11/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động khối Văn phòng Sở năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở VH,TT&DL.

Đồng chí Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Sở VH,TT&DL đã thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, điều hành; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sở giữ ổn định hoạt động, kiện toàn các chức danh lãnh đạo quản lý; giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách cho các trường hợp nghỉ việc theo quy định và điều động cán bộ theo nguyện vọng.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác tài chính được quản lý chặt chẽ, chú trọng bảo đảm thu nhập; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; triển khai hiệu quả phong trào thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời, công khai, khách quan. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư được triển khai hiệu quả với 100% đơn được xử lý đúng quy định; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với 541 thủ tục hành chính được giải quyết trong 6 tháng cuối năm, không phát sinh kiến nghị.

Đồng chí Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở VH,TT&DL nhấn mạnh, năm 2026, toàn khối Văn phòng Sở cần tiếp tục triển khai sâu rộng, thực chất hơn các quy định về dân chủ cơ sở; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch tài chính, tài sản theo đúng quy định. Đồng thời, gắn việc thực hiện dân chủ với đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, phát huy tính năng động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, hướng tới xây dựng khối Văn phòng đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Lãnh đạo Sở VH,TT&DL trao Giấy khen của Giám đốc Sở tặng các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025.

Tại hội nghị, 4 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 1 tập thể và 9 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được khen thưởng.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân khối Văn phòng Sở nhiệm kỳ 2026 - 2027 gồm 5 đồng chí và phát động phong trào thi đua năm 2026.

Thu Kiên - Tạ Thanh