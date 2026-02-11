Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 300 suất quà Tết tặng hộ nghèo các xã Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Mường Vang

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 11/2, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội làm Trưởng đoàn; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách tại các xã Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Mường Vang.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thăm hỏi, chúc Tết các hộ nghèo.

Đoàn đã trực tiếp trao 300 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và gia đình chính sách tại 3 xã, mỗi xã 100 suất, trị giá 1 triệu đồng/suất. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, góp phần động viên bà con vui Xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà cùng đơn vị tài trợ và lãnh đạo xã Mường Vang trao quà Tết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Phát biểu tại các điểm đến thăm, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các xã Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, Mường Vang. Đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực cho công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà mong muốn thời gian tới, Nhân dân các xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, từng bước nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chú trọng gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư lành mạnh, giàu bản sắc.

Chương trình thăm hỏi, tặng quà Tết của Đoàn ĐBQH tỉnh là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri và Nhân dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Mạnh Hùng