Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Tiên Lữ

Ngày 10/2, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao 30 suất quà Tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Lữ.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi khẳng định: Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn quan tâm, đồng hành cùng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Tiên Lữ

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cùng lãnh đạo xã Tiên Lữ trao quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới an khang, hạnh phúc, bình an tới các gia đình, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống.

Trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Tiên Lữ

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi trao quà.

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua. Đồng chí đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng phát triển đảng viên. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn, dân chủ, công khai, minh bạch và thành công, qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp.

Tạ Thanh


