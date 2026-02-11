Phát triển hạ tầng - Đòn bẩy cho Lai Đồng đổi mới

Với quyết tâm chính trị cao, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lai Đồng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2025-2030, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính nền tảng để thúc đẩy phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Thi công tuyến đường trục chính dẫn vào trung tâm xã Lai Đồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nghị quyết xác định mục tiêu chung là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; phát huy tối đa nội lực và sự đóng góp của Nhân dân để phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2025-2030, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Trong đó, đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt trên 600 tỷ đồng; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả, minh bạch, đồng thời kiểm soát tốt nợ xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới.

Từ thực tiễn phát triển, Lai Đồng nhận thức rõ rằng kết cấu hạ tầng chính là “đòn bẩy” mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội. Những năm trước, dù đã được quan tâm đầu tư, song hạ tầng của xã vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đồng bộ, đặc biệt là hệ thống giao thông liên thôn, nội đồng, một số tuyến trục chính xuống cấp, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước yêu cầu mới, việc ban hành nghị quyết chuyên đề được xem là bước đi kịp thời, thể hiện quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền trong việc tháo gỡ “điểm nghẽn” về hạ tầng.

Một trong những nội dung trọng tâm của nghị quyết là phát triển hạ tầng giao thông. Xã đặt mục tiêu huy động trên 143 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp và đóng góp của Nhân dân để đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm như cầu vượt lũ, các tuyến đường giao thông kết nối liên vùng, liên xã, hệ thống đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt trên 80%, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với giao thông, xã cũng ưu tiên đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng thiết yếu khác như hệ thống thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, hạ tầng số... nhằm từng bước hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa mục tiêu lớn, Lai Đồng xác định đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, không trông chờ, ỷ lại vào ngân sách cấp trên. Bên cạnh nguồn vốn từ Trung ương, tỉnh và các chương trình mục tiêu quốc gia, xã đặc biệt chú trọng phát huy nội lực trong Nhân dân và đẩy mạnh xã hội hóa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tạo ra định hướng cho công tác huy động nguồn lực. Xã xác định ngân sách Nhà nước giữ vai trò “vốn mồi”, sự đồng thuận, chung sức của Nhân dân và sự tham gia của doanh nghiệp là yếu tố quyết định để tạo đột phá về hạ tầng. Mọi nguồn lực huy động đều phải được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật.

Theo đó, xã tập trung rà soát, xây dựng danh mục các công trình ưu tiên theo thứ tự cấp thiết, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải. Các dự án khi triển khai đều được công khai để dân biết, dân bàn, dân giám sát và tham gia đóng góp ý kiến. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình phụ, đóng góp ngày công, tiền của để mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Song song với phát huy nội lực, xã tích cực tranh thủ các nguồn vốn từ Trung ương và tỉnh, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như các nguồn vốn hợp pháp khác. Việc lồng ghép các chương trình, dự án được thực hiện một cách linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo không chồng chéo, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Công tác thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn cũng được quan tâm. Xã chủ động cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, mặt bằng, hạ tầng thiết yếu để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh. Khi doanh nghiệp phát triển, không chỉ tạo việc làm, tăng thu ngân sách mà còn có điều kiện tham gia đóng góp xây dựng hạ tầng theo hình thức xã hội hóa.

Một giải pháp quan trọng khác là quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư theo quy định hiện hành; nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch, bố trí nguồn vốn đầu tư đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư và các quy định, trình tự về đầu tư xây dựng, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm.

Thực tế cho thấy, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn Lai Đồng đang từng ngày đổi thay. Những tuyến đường mới mở không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội phát triển các mô hình kinh tế mới, kết nối sản xuất với thị trường. Hệ thống giao thông nội đồng được cứng hóa tạo điều kiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí lao động, nâng cao năng suất.

Người dân trong xã ngày càng nhận rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Từ chỗ trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ đã chủ động tham gia đóng góp, chung tay cùng chính quyền địa phương hoàn thiện hạ tầng. Sự đồng thuận xã hội chính là nền tảng vững chắc để nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với định hướng, giải pháp đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân, Nghị quyết về huy động nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030 đang từng bước đi vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể, thiết thực.

Khi hạ tầng được đầu tư trước một bước, sẽ mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng đời sống người dân, hướng tới xây dựng quê hương Lai Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh, bền vững.

Hoàng Hương