Thuế cơ sở 8 quyết liệt các giải pháp thu ngân sách

Nhận định năm 2026, nền kinh tế tiếp tục phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tác động mạnh đến nguồn thu, công tác thu ngân sách Nhà nước. Vì vậy, ngay từ đầu năm Thuế cơ sở 8 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao.

Cán bộ Thuế cơ sở 8 hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế mới cho người nộp thuế

Đồng chí Phạm Thanh Tú - Trưởng Thuế cơ sở 8 chia sẻ: Năm 2026, Thuế cơ sở 8 được giao dự toán thu ngân sách gần 854 tỷ đồng. Trong đó, thu trên địa bàn phường Vĩnh Phúc là hơn 475,5 tỷ đồng, phường Vĩnh Yên là 378,4 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ không dễ bởi nguồn thu, công tác thu ngân sách hiện gặp phải không ít khó khăn do kinh tế trong nước, trên địa bàn chưa thực sự phục hồi và được dự báo tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, biến động.

Bên cạnh đó, quá trình tổ chức lại bộ máy, tinh giảm biên chế, sáp nhập địa bàn và chuyển đổi mô hình quản lý dẫn đến việc thiếu nhân sự, khối lượng công việc lớn, gây xáo trộn và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, điều hành. Chưa kể, hoạt động thu ngân sách còn gặp những khó khăn khác do một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp cố tình chây ỳ, chậm nộp thuế, nợ thuế.

Song với quyết tâm thu đạt và vượt dự toán được giao, Thuế cơ sở 8 đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Cụ thể, đơn vị đã rà soát, quản lý chặt chẽ các sắc thuế, các nguồn thu, kịp thời phát hiện những nguồn thu, những đối tượng nộp thuế còn sót lọt, có dấu hiệu gian lận để triển khai các biện pháp chống thất thu; kiên quyết đấu tranh với các hành vi gian lận, trốn thuế, gian lận hóa đơn, chiếm đoạt tiền thuế.

Đồng thời tăng cường đôn đốc thu hồi nợ thuế, không để gia tăng số nợ đọng thuế, phí; tập trung khai thác tốt nguồn thu tiềm năng và các nguồn thu mới phát sinh, nhất là nguồn thu từ tiền thuê cho đất và tiền sử dụng đất. Cùng với đó, quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế...

Tìm hiểu thực tế được biết, nâng cao hiệu quả công tác thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước, Thuế cơ sở 8 đã tổ chức rà soát, đánh giá, dự báo nguồn thu từng tháng, từng quý; theo dõi chặt chẽ việc chấp hành chính sách thuế, tiến độ thu để có giải pháp quản lý, chỉ đạo thu phù hợp, sát với tình hình thực tế phát sinh với phương châm “Thu đúng, đủ, công bằng, hiệu quả”, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Trong đó, tập trung quản lý chặt chẽ việc kê khai doanh thu, thu nhập tính thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi chuyển đổi sang phương pháp tự kê khai từ ngày 1/1/2026. Tăng cường các biện pháp quản lý thuế, kiểm tra theo chuyên đề, theo từng nhóm đối tượng, lĩnh vực; việc sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế; nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, thực hiện thu nộp thuế theo mã định danh, đảm bảo quản lý kịp thời, chính xác tình hình nộp thuế. Triển khai thực hiện quản lý, thu thuế, Thuế cơ sở 8 còn giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng cán bộ để công tác thu đạt hiệu quả cao.

Hết tháng 1/2026, Thuế cơ sở 8 đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước được hơn 367 tỷ đồng, đạt 43% dự toán.

Để triển khai công tác thu ngân sách được thuận lợi, hiệu quả, Thuế cơ sở 8 đã phối hợp với chính quyền phường Vĩnh Yên và phường Vĩnh Phúc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đặc biệt, thời gian qua, đơn vị tích cực hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai nhằm hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý.

Qua đó nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, mở rộng cơ sở thuế và bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ kê khai và nộp thuế.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong quản lý, khai thác nguồn thu, đến hết tháng 1/2026 Thuế cơ sở 8 đã thực hiện thu ngân sách Nhà nước được hơn 367 tỷ đồng, đạt 43% dự toán. Kết quả này là động lực quan trọng giúp Thuế cơ sở 8 tiếp tục vượt khó hoàn thành tốt chỉ tiêu pháp lệnh được giao trong năm 2026.

Trần Tỉnh