Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 9/2, Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo Công ty trao Bằng khen toàn diện của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tặng các tập thể.

Năm 2025, Công ty Điện lực Phú Thọ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, đảm bảo việc cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trên địa bàn. Điện thương phẩm đạt 10.991,9 triệu kWh, đạt 100,11% kế hoạch Công ty giao; doanh thu đạt trên 23.237 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch Tổng Công ty giao; tổn thất (theo chu kỳ thương phẩm) 3,71%, giảm - 0,01% kế hoạch Công ty giao; chỉ số tiếp cận điện năng thực hiện là 3,78 ngày so với kế hoạch giao là < 5 ngày...

Trong năm, Công ty đầu tư xây dựng, khởi công 98/97 dự án, bằng 129% so với năm 2024; đóng điện 83/83 dự án. Tình hình lao động, việc làm và thu nhập của cán bộ, công nhân viên Công ty cơ bản ổn định, bảo đảm trong bối cảnh tiếp tục triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tiền lương bình quân năm 2025 đạt 26,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu, Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tham gia giám sát, nắm bắt tâm tư người lao động, kịp thời kiến nghị các giải pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, hạn chế tối đa tác động bất lợi đến việc làm và thu nhập, qua đó giữ vững ổn định quan hệ lao động và sự đồng thuận trong toàn Công ty.

Đại diện lãnh đạo Công ty trao Giấy khen toàn diện của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng các tập thể.

Công tác chăm lo đời sống, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng chính sách liên quan đến người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; an toàn vệ sinh lao động; công tác kiểm tra, giám sát... được duy trì, thực hiện tốt.

Công đoàn Công ty đã phối hợp chuyên môn xét khen thưởng 2 “lao động sáng tạo” cấp Tập đoàn, 7 “an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2025” cấp công ty. Xét chọn và đề xuất Công đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng 1 “Người lao động ngành điện tiêu biểu 2025” cấp Tập đoàn. Phối hợp với chuyên môn ban hành chỉ thị liên tịch phát động “Phong trào thi đua Lao động sáng tạo và Chương trình 10.000 sáng kiến giai đoạn 2025 - 2028" hưởng ứng thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên nhằm tối ưu hóa, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc.

Lãnh đạo Công ty trao Giấy khen toàn diện của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng các cá nhân.

Năm 2026, cùng với tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Công ty tập trung phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng hành cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh năng lượng. Nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, xây dựng Công đoàn Công ty vững mạnh; phát huy vai trò của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp trong kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, quản lý tài chính, tài sản công đoàn; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các chế độ, chính sách đối với người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ, người lao động... Qua đó, khẳng định rõ vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động.

Lãnh đạo Công ty trao Giấy khen chuyên đề của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng các tập thể, cá nhân.

Tại hội nghị, Công đoàn Công ty đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2025.

Đinh Vũ