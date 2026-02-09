Chủ động thu gom, xử lý rác thải bảo vệ môi trường

Cùng với quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Ba ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải. UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ gìn môi trường sống xanh - sạch - đẹp, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo phân công của UBND xã. Với vai trò nòng cốt, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bố trí nhân lực, phương tiện hợp lý, bảo đảm việc thu gom rác được thực hiện thường xuyên, hạn chế tình trạng tồn đọng gây ô nhiễm môi trường.

Tuyến đường trung tâm xã Thanh Ba được quét dọn sạch sẽ, phong quang, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Theo thống kê, Trung tâm đang thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại 45/49 khu dân cư trên địa bàn xã. Trung bình mỗi tháng, đơn vị tổ chức thu gom, vận chuyển khoảng 360 tấn rác thải sinh hoạt. Đây là khối lượng không nhỏ, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị thu gom, chính quyền địa phương, người dân trong việc phân loại, tập kết rác đúng nơi quy định.

Để đáp ứng yêu cầu công việc, Trung tâm hiện có 2 xe ép rác chuyên dụng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển. Tổ thu gom di chuyển theo các tuyến, lịch trình cố định, bảo đảm rác thải sinh hoạt được thu gom kịp thời, tránh tình trạng ứ đọng kéo dài.

Rác thải sinh hoạt từ các hộ dân được tập kết tại các điểm thu gom hoặc để đúng vị trí, thời gian quy định. Công nhân tiến hành thu gom, vận chuyển rác đến Nhà máy chế biến phế thải đô thị Việt Trì để xử lý theo quy trình công nghệ, bảo đảm hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Thanh Ba theo lịch định kỳ.

Đồng chí Dương Việt Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã cho biết: Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã có xu hướng tăng. Theo đó, Trung tâm chủ động sắp xếp lại lịch thu gom, tăng cường kiểm tra các tuyến, đồng thời yêu cầu công nhân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình làm việc.

Bên cạnh việc tổ chức thu gom, vận chuyển, công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt cũng được UBND xã Thanh Ba quan tâm. Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi ra lòng đường, kênh mương, ao hồ.

Nhiều khu dân cư đưa nội dung giữ gìn vệ sinh môi trường vào quy ước, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... tích cực tham gia các buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các điểm công cộng, tuyến đường liên khu.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã vẫn còn gặp không ít khó khăn. Một số khu dân cư nằm xa trục chính, đường giao thông nhỏ hẹp khiến xe chuyên dụng khó tiếp cận.

Vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm việc đổ rác đúng giờ, đúng địa điểm, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến hiệu quả thu gom chung; một số đơn vị trường học, doanh nghiệp cho rằng có thể tự xử lý rác thải tại chỗ nên chưa tích cực tham gia đóng phí.

Trước thực tế đó, UBND xã Thanh Ba đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời vận động người dân, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, tham gia đóng phí vệ sinh môi trường, góp phần đáp ứng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Dương Việt Hoàn cho biết thêm: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục rà soát, điều chỉnh các tuyến thu gom phù hợp, đồng thời, mong muốn người dân cùng chung tay bằng cách giảm thiểu rác thải nhựa, thực hiện phân loại rác tại nguồn, góp phần giảm áp lực cho khâu vận chuyển và xử lý.

Cùng với đó, xã Thanh Ba lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào các phong trào thi đua, cuộc vận động tại cơ sở; nhân rộng các mô hình “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”.

Qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong cộng đồng dân cư, tạo môi trường sống trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện, xây dựng Thanh Ba phát triển bền vững, văn minh và đáng sống.

Hoàng Hương