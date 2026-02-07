Ngọt thơm trái bưởi Vân Đồn

Khu Vân Đồn, xã Chân Mộng được thiên nhiên ưu đãi với vùng đất phù sa ven sông Lô màu mỡ, khí hậu ôn hòa, phù hợp cho cây ăn quả phát triển. Chính điều kiện tự nhiên đặc thù ấy đã tạo nên chất lượng riêng có cho bưởi Vân Đồn - vị ngọt thanh, múi ráo, hương thơm nhẹ nhàng nhưng đậm đà, khác biệt so với nhiều vùng trồng bưởi khác. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, cây bưởi vẫn bền bỉ bám rễ nơi đây, trở thành loại cây trồng chủ lực, gắn bó mật thiết với đời sống kinh tế, văn hóa và phong tục của người dân địa phương.

Các vườn bưởi ở khu vực Vân Đồn, xã Chân Mộng cho năng suất, chất lượng tương đối ổn định, mẫu mã đẹp.

Thời điểm thu hoạch bưởi Vân Đồn thường bắt đầu từ tháng 10-11 dương lịch và kéo dài đến sát, thậm chí qua Tết Nguyên đán. Càng gần Tết, những vườn bưởi càng trở nên nhộn nhịp. Người dân tất bật chăm sóc, tuyển chọn từng quả bưởi đẹp nhất để phục vụ thị trường Tết. Không chỉ đơn thuần là loại quả để thưởng thức, bưởi còn mang giá trị tinh thần sâu sắc trong đời sống văn hóa người Việt. Trên mâm ngũ quả ngày Tết, trái bưởi tròn đầy, căng mọng tượng trưng cho sự đủ đầy, sung túc, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Là một trong những hộ trồng bưởi nhiều năm tại địa phương, chị Nguyễn Thị Định chia sẻ: Để có được những quả bưởi ngon, đẹp và bảo quản được lâu đến Tết, người trồng phải rất kỳ công ngay từ khâu chăm sóc đến thu hoạch, bảo quản. Theo chị, bưởi ngon là những quả có dáng cân đối, cuống nhỏ, vỏ nhẵn, da có màu đỏ hồng hoặc vàng sáng tự nhiên, đặc biệt không bị bệnh thán thư. Sau khi thu hoạch, bưởi được phân loại kỹ càng, những quả đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa vào bảo quản trong cót ủ truyền thống, giúp giữ được hương vị và chất lượng trong thời gian dài.

Năm 2021, sản phẩm bưởi quả Vân Đồn được công nhận đạt chuẩn OCOP mở hướng phát triển bền vững cho nông sản đặc trưng của địa phương.

Những năm gần đây, để chủ động đầu ra cho sản phẩm, gia đình chị Định đã liên kết với Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ tổng hợp Vân Đồn trong tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, việc sản xuất và tiêu thụ bưởi ngày càng ổn định hơn. Trung bình mỗi năm, gia đình chị thu hoạch khoảng một vạn quả bưởi, mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng, góp phần nâng cao đời sống, ổn định kinh tế gia đình.

Không chỉ riêng hộ chị Định, toàn vùng Vân Đồn hiện có hàng trăm hộ dân gắn bó với cây bưởi. Theo ông Đào Mạnh Đạt - Giám đốc Hợp tác xã Bưởi và Dịch vụ tổng hợp Vân Đồn, toàn khu hiện có khoảng 750 hộ trồng bưởi với tổng diện tích trên 161ha. Các giống bưởi được trồng khá đa dạng như bưởi Cát Quế, bưởi Diễn tôm vàng, Diễn tôm xanh, bưởi da xanh, đường lá nhăn... Mỗi giống mang một đặc trưng riêng, góp phần tạo nên sự phong phú cho sản phẩm bưởi Vân Đồn.

Người dân được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch bưởi quả.

Nhận thức rõ vai trò của khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, người dân địa phương đã tích cực áp dụng các quy trình canh tác an toàn, hướng tới sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Cùng với đó, Hợp tác xã đã đứng ra liên kết, hướng dẫn kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

Đặc biệt, từ khi bưởi Vân Đồn được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao vào năm 2021, giá trị và uy tín của sản phẩm ngày càng được nâng cao. Thị trường tiêu thụ không chỉ bó hẹp trong địa bàn tỉnh mà từng bước mở rộng ra nhiều tỉnh, thành khác. Hiện nay, bưởi Vân Đồn đã có mặt tại các hệ thống siêu thị, cửa hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP trong và ngoài tỉnh, cũng như trên các sàn thương mại điện tử, mở ra hướng đi mới cho nông sản địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số.

Sản phẩm bưởi quả Vân Đồn được đóng gói cẩn thận, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Xác định cây bưởi là một trong những cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao, xã Chân Mộng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát triển vùng bưởi theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng thực hiện các dự án nâng cao chất lượng và mẫu mã bưởi đặc sản; tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định cho người dân.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, những chuyến xe chở đầy bưởi Vân Đồn lại tỏa đi khắp mọi miền đất nước. Những trái bưởi căng tròn, ngọt thơm không chỉ là thành quả lao động cần mẫn của người nông dân vùng trung du mà còn là món quà nghĩa tình, gửi gắm hương vị quê hương đến bạn bè, người thân gần xa.

Trong sắc Xuân rộn ràng, bưởi Vân Đồn tiếp tục khẳng định vị thế của một đặc sản truyền thống, góp phần làm giàu cho quê hương và mang theo niềm tin về một năm mới ấm no, khởi sắc.

Lệ Oanh