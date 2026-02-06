Kiểm tra công tác bình ổn thị trường hàng hoá xã Thổ Tang

Chiều 6/2, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh do đồng chí Đào Đặng Hòa - Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 xã Thổ Tang về công tác triển khai nhiệm vụ bình ổn thị trường và kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Công Thương Đào Đặng Hòa phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 xã Thổ Tang.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 xã Thổ Tang, hiện trên địa bàn xã hiện có 1.800 hộ kinh doanh cá thể và 446 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu tại khu vực chợ Thổ Tang và các trục đường chính. Hoạt động buôn bán diễn ra thường xuyên, sôi động, hàng hóa lưu thông đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và các khu vực lân cận.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo 389 xã Thổ Tang đã tổ chức phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng trong việc nắm bắt tình hình địa bàn, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt tại khu vực chợ Thổ Tang và các điểm kinh doanh tập trung. Qua công tác kiểm tra, cơ bản chưa phát hiện các vụ việc lớn, phức tạp, các hành vi vi phạm chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ, đã được chấn chỉnh, nhắc nhở kịp thời.

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiểm tra thị trường hàng hoá tại xã Thổ Tang.

Kiểm tra thực tế tại một số hộ kinh doanh trên địa bàn, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 389 xã Thổ Tang trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Là địa bàn có hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán sôi động bậc nhất của tỉnh, Đoàn công tác đề nghị Ban Chỉ đạo 389 xã Thổ Tang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chủ động nắm chắc tình hình thị trường, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm hàng hóa lưu thông trên thị trường có nguồn gốc, chất lượng, góp phần giữ ổn định hoạt động kinh doanh, bán buôn, bán lẻ, không để xảy ra tình trạng găm hàng, tăng giá trái pháp luật.

Thuý Hường