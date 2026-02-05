Phú Thọ: Dư nợ tín dụng chính sách đứng thứ 2 toàn quốc

Chiều 5/2, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức phiên họp tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ quý I năm 2026. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện chủ trì phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đạt được những kết quả toàn diện và ấn tượng, khẳng định vai trò là công cụ quan trọng trong công tác giảm nghèo và an sinh xã hội. Tổng nguồn vốn đến hết năm 2025 đạt hơn 18.647 tỷ đồng, tăng 9,76% so với đầu năm, trong đó dư nợ đạt hơn 18.620 tỷ đồng, đưa Phú Thọ trở thành đơn vị có dư nợ lớn thứ 2 toàn quốc.

Từ nguồn vốn này đã kịp thời hỗ trợ 88.364 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Từ đó, góp phần tạo việc làm cho 24.083 người; hỗ trợ 322 đối tượng chính sách mua nhà ở xã hội, xây sửa nhà ở; 217 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; 938 học sinh, sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập; 373 gia đình có người chấp hành xong án phạt tù vay vốn; trên 91.200 công trình cấp nước sạch và vệ sinh hộ dân nông thôn được xây mới, sửa chữa, nâng cấp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn chủ trì hội nghị.

Đáng chú ý, mặc dù quy mô dư nợ rất lớn và phải đối mặt với những thách thức từ việc sáp nhập đơn vị hành chính, chất lượng tín dụng vẫn được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm 0,1%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Mạng lưới 31 phòng giao dịch và 479 điểm giao dịch xã hoạt động ổn định, hiệu quả, đưa đồng vốn chính sách đến tận tay người dân công khai, minh bạch.

Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những thành tựu này không chỉ minh chứng cho sự nỗ lực của hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh mà còn thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc dành nguồn lực ngân sách để ủy thác, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

Lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo các nội dung liên quan đến nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn khẳng định, kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH tỉnh trong năm 2025 có ý nghĩa chính trị sâu sắc, không chỉ là vấn đề tăng trưởng kinh tế mà còn mang ý nghĩa an sinh xã hội, phát triển xã hội quan trọng. Ngay sau sáp nhập tỉnh, hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh đã kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, nhanh chóng thích ứng với mô hình mới, yêu cầu mới.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I cũng như cả năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn yêu cầu các thành viên Ban đại diện và các đơn vị liên quan bố trí thời gian thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2026 theo phân công. Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, nhận diện các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở cũng như nhu cầu của người dân vay vốn, từ đó điều chỉnh, đề xuất các chính sách đặc thù riêng của tỉnh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các đơn vị, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH tỉnh; UBND các xã khẩn trương rà soát, củng cố và kiện toàn Ban đại diện cấp xã để nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách tại địa phương.

Đinh Vũ