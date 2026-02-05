Tạo nền tảng thu hút nguồn lực đầu tư

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Đoan Hùng đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đạt được những kết quả tích cực.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền xã Đoan Hùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ phân bổ, triển khai các dự án, công trình, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công. Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Trần Nam cho biết: Tổng số vốn đầu tư công năm 2025 được giao là 220 tỷ đồng, trong đó vốn giao trong năm là 218 tỷ đồng, vốn kéo dài từ các năm trước là 4,5 tỷ đồng. Việc phân bổ vốn được thực hiện đúng quy định, tập trung cho các dự án trọng điểm, dự án hoàn thành, dự án chuyển tiếp.

Nhiều dự án xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn xã được đẩy nhanh tiến độ, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư vào địa bàn.

Cụ thể, xã đã bố trí 29 tỷ đồng cho 31 dự án đã hoàn thành quyết toán; 75 tỷ đồng cho 88 dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán; 93 tỷ đồng cho 13 dự án chuyển tiếp và trên 23 tỷ đồng cho 12 dự án khởi công mới. Đáng chú ý, xã đã bố trí trên 93 tỷ đồng để thanh toán dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, góp phần lành mạnh hóa tài chính và tạo niềm tin cho các nhà thầu, doanh nghiệp.

Song song với đó, xã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, tạo điều kiện khởi công 5 dự án mới; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 1 dự án và triển khai khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật cho 6 dự án khác. Nhờ vậy, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 202,4 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch được giao.

Việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã tiếp tục được đầu tư hoàn thiện; công tác cải tạo, nâng cấp, duy tu, sửa chữa được quan tâm, tập trung vào các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 2, Quốc lộ 70, các tuyến đường liên thôn, xóm. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại, giao thương, phát triển sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 84,74%.

Hạ tầng ngày càng đồng bộ đã tạo sức hút đối với các nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt trên 270 tỷ đồng, bằng 213,41% kế hoạch; 12/12 chỉ tiêu thu đều đạt và vượt cao so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 960 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch đề ra.

Hiện trên địa bàn xã có 134 doanh nghiệp và khoảng 600 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động. Cụm công nghiệp Sóc Đăng, với tổng diện tích quy hoạch 73,82 ha, đã thu hút 6 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh ổn định, tạo việc làm cho khoảng 3.200 lao động, góp phần ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Bước sang năm 2026, xã Đoan Hùng tiếp tục xác định đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để khởi công, đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp. Xã chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, gắn với phát triển bền vững và bảo vệ môi trường; rà soát, lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm để triển khai dự án.

Cùng với đó, xã ưu tiên nguồn lực cho các dự án có sức lan tỏa lớn, thúc đẩy kết nối liên vùng; đầu tư phát triển hạ tầng điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập; xây dựng các công trình văn hóa, thể thao gắn với phát triển du lịch sinh thái; quan tâm đầu tư cho y tế, giáo dục, nông nghiệp và môi trường nhằm chủ động thích ứng, phòng ngừa thiên tai.

Những giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ đầu tư công đã tạo tiền đề cho xã Đoan Hùng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó, tổng vốn đầu tư toàn xã hội là 810 tỷ đồng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn gần 245 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

Lệ Oanh