Từ thợ xây dựng đến chủ doanh nghiệp ván bóc

Từ một người thợ xây dựng đi làm thuê khắp nơi, anh Triệu Tài Cần, người dân tộc Dao ở xã Thu Cúc đã vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp chế biến gỗ có quy mô, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương. Hành trình lập nghiệp bền bỉ của anh là minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người dân vùng cao, đồng thời mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn tài nguyên rừng trồng sẵn có.

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến ván bóc Tiến Đạt Triệu Tài Cần kiểm tra chất lượng ván bóc thành phẩm trước khi xuất bán ra thị trường.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn, tuổi trẻ của anh Cần gắn liền với những tháng ngày mưu sinh vất vả. Khoảng những năm 2007-2008, khi điều kiện kinh tế gia đình eo hẹp, anh phải rời quê đi làm xây dựng thuê ở nhiều nơi để kiếm thêm thu nhập. Công việc nặng nhọc, bấp bênh theo từng công trình, song lại giúp anh rèn luyện tính chịu khó, kiên trì và tích lũy được một khoản vốn nhỏ ban đầu.

Trong thời gian đi làm xa, anh vẫn luôn trăn trở tìm hướng phát triển kinh tế ngay tại quê nhà. Nhận thấy diện tích rừng trồng keo, bồ đề ở Thu Cúc và các xã lân cận ngày càng tăng, nhu cầu tiêu thụ gỗ nguyên liệu khá lớn, anh bắt đầu tranh thủ thu mua gỗ của bà con rồi bán lại cho các xưởng chế biến trong vùng. Việc làm này không chỉ giúp anh có thêm thu nhập mà còn giúp anh hiểu rõ hơn về thị trường gỗ, quy cách sản phẩm cũng như yêu cầu kỹ thuật trong chế biến ván bóc.

Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và vốn liếng, năm 2014 anh Triệu Tài Cần quyết định trở về quê, mạnh dạn vay thêm vốn để mở xưởng sơ chế ván bóc. Thời điểm đó, xưởng của anh còn nhỏ, máy móc đơn giản, chủ yếu là thiết bị cũ mua lại. Nhân công chỉ có 4 người là anh em, họ hàng trong gia đình. Tất cả công đoạn từ thu mua gỗ, vận chuyển, bóc ván đến tiêu thụ sản phẩm anh đều trực tiếp tham gia.

Những ngày đầu khởi nghiệp, do thiếu vốn, kinh nghiệm quản lý và đầu ra chưa ổn định, xưởng sản xuất của anh nhiều lúc hoạt động cầm chừng. Có thời điểm giá gỗ nguyên liệu tăng cao trong khi giá bán ván bóc giảm, anh vẫn kiên trì bám nghề, xoay xở duy trì sản xuất, từng bước cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Nhờ giữ chữ tín trong làm ăn với người cung cấp nguyên liệu và đảm bảo chất lượng ván bóc khi xuất bán, cơ sở của anh dần tạo được niềm tin với khách hàng. Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, chủ yếu cung cấp cho các đơn vị sản xuất ván ép, đồ gỗ nội thất ở Hà Nội, Hưng Yên. Khi thị trường dần ổn định, anh tiếp tục đầu tư mở rộng nhà xưởng, bổ sung máy móc để tăng năng suất.

Bước ngoặt quan trọng đến vào năm 2022, khi anh chính thức thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến ván bóc Tiến Đạt. Từ một xưởng sản xuất nhỏ mang tính gia đình, cơ sở của anh đã phát triển thành doanh nghiệp có quy mô tương đối bài bản. Hiện nay, công ty có diện tích nhà xưởng hơn 2.000m2, được đầu tư ba máy bóc gỗ và hai máy sấy hiện đại. Quy trình sản xuất được tổ chức khoa học, từ khâu nhập gỗ, bóc ván, sấy khô đến phân loại, đóng kiện. Bình quân mỗi năm, Công ty sản xuất khoảng 8.000m3 ván bóc thành phẩm, tiêu thụ chủ yếu tại Hà Nội, Hưng Yên và một số tỉnh lân cận.

Một trong những điểm đáng ghi nhận ở mô hình của anh Triệu Tài Cần là sự gắn kết chặt chẽ với người trồng rừng tại địa phương. Nguồn gỗ nguyên liệu phục vụ sản xuất chủ yếu được anh thu mua tại xã Thu Cúc và các xã lân cận. Nhờ đó, người dân có đầu ra thuận lợi, không phải lo lắng tìm nơi tiêu thụ khi đến kỳ khai thác. Giá thu mua được thỏa thuận hợp lý, thanh toán nhanh gọn, tạo niềm tin cho bà con tiếp tục đầu tư trồng rừng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, công ty của anh còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Hiện nay, doanh nghiệp đang tạo việc làm thường xuyên cho gần 40 công nhân, phần lớn là người dân tộc thiểu số tại địa phương. Mức thu nhập bình quân đạt khoảng 7 triệu đồng/người/tháng, tương đối ổn định so với mặt bằng chung ở vùng cao.

Nhiều lao động trước đây phải đi làm ăn xa nay đã có thể làm việc gần nhà, vừa có thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo gia đình. Công việc tại xưởng không đòi hỏi trình độ cao, chủ yếu được hướng dẫn trực tiếp nên phù hợp với lao động địa phương. Anh Cần cũng thường xuyên nhắc nhở công nhân chấp hành nghiêm quy định an toàn lao động, đầu tư trang bị bảo hộ để đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Khu nhà xưởng rộng hơn 2.000m2 của Công ty được đầu tư máy móc hiện đại, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ván bóc.

Chia sẻ về chặng đường đã qua, anh Triệu Tài Cần cho rằng thành công hôm nay đến từ sự kiên trì và tinh thần không ngại khó. Theo anh, làm nghề chế biến gỗ muốn bền vững phải chú trọng chữ tín, từ chất lượng sản phẩm đến cách ứng xử với đối tác và người lao động. “Mình làm ăn ngay thẳng thì khách hàng mới gắn bó lâu dài, bà con mới tin tưởng bán gỗ cho mình”, anh bộc bạch.

Từ mô hình của anh Cần cho thấy, nếu biết tận dụng lợi thế tài nguyên rừng trồng, mạnh dạn đầu tư và tổ chức sản xuất bài bản, người dân vùng cao hoàn toàn có thể vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Sự phát triển của Công ty TNHH Sản xuất và Chế biến ván bóc Tiến Đạt không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao giá trị rừng trồng tại địa phương.

Câu chuyện khởi nghiệp của người đàn ông dân tộc Dao ở Thu Cúc vì thế không chỉ là hành trình vượt khó của một cá nhân, mà còn là minh chứng cho hướng đi đúng đắn trong phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến sâu.

Hoàng Hương