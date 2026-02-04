Khuyến nông - đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất

Xác định tầm quan trọng và vai trò sản xuất nông nghiệp trong phát triển kinh tế, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Được hỗ trợ giống, kỹ thuật, mô hình “Nuôi cá lồng giá trị cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” tại gia đình ông Phan Văn Dục, xã Thái Hoà đạt giá trị trên 182 triệu đồng, tăng 18% năng suất so với nuôi truyền thống.

Nhận thức đúng tầm quan trọng của công tác khuyến nông, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch, dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp như: Hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; hỗ trợ giống lúa chất lượng; phát triển thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản... Đặc biệt, việc triển khai Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp, HTX với dự án phát triển vùng nguyên liệu chè xanh phục vụ chế biến và xuất khẩu, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất hàng hóa theo Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 31/5/2025 của Chính phủ.

Năm 2025, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai 38 chương trình, dự án, mô hình khuyến nông thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp. Các mô hình được thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả tích cực, từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, được người dân và chính quyền cơ sở đánh giá cao.

Từ sản xuất tự cung, tự cấp, nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cao như: Thâm canh bưởi theo quy trình VietGAP tại các xã Xuân Lũng, Phú Mỹ; nâng cao chất lượng bưởi Đoan Hùng tại xã Bằng Luân; phát triển măng gầy đặc sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm tại xã Trung Sơn... Ngoài ra, chương trình hỗ trợ sản xuất rau quả hàng hoá an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với hơn 1.146 ha giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

Trong chăn nuôi, các mô hình như nuôi bò theo hướng tuần hoàn, ứng dụng chế phẩm vi sinh trong nuôi thâm canh cá chạch sụn; nuôi cá trê đồng trong ao đất, thâm canh trám đen lấy quả gắn với liên kết tiêu thụ... đều mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mô hình “Chuyển đổi số trong nông nghiệp gắn liền với thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ năm 2025” bước đầu giúp nông dân tiếp cận thị trường rộng hơn.

Mô hình nông nghiệp tuần hoàn của gia đình bà Phạm Thị Hảo, xã Tam Hồng gia tăng giá trị hơn 18% so với mô hình cũ.

Việc triển khai đồng bộ các chương trình khuyến nông đã góp phần tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng. Năng suất lúa tăng từ 5 - 10% so với sản xuất thông thường, hiệu quả kinh tế tăng hơn 7,3 triệu đồng/ha. Sản phẩm chăn nuôi an toàn gia tăng giá trị từ 5 - 10% so với chăn nuôi truyền thống.

Kỹ sư Nguyễn Hoài Dương - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đơn vị đã triển khai nhiều dự án, chương trình khuyến nông thiết thực như ứng dụng mạ khay, cấy máy trong sản xuất lúa; sản xuất lúa gạo hữu cơ; chăn nuôi gà thịt thương phẩm theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP); vỗ béo bò thịt kết hợp xử lý môi trường bằng chế phẩm sinh học; các mô hình gắn sản xuất với tiêu thụ, hướng đến chương trình OCOP, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số, bảo vệ môi trường và phát triển vùng nguyên liệu tập trung ...

Thực tiễn cho thấy, những dự án này đã làm thay đổi nhận thức, trình độ của người dân địa phương trong công tác tổ chức sản xuất; hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn, gắn kết nông dân, doanh nghiệp. Nhiều mô hình chuyển đổi có ứng dụng khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác tuân thủ quy chuẩn VietGAP, GlobalGAP, bảo đảm gắn kết với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Thông qua các mô hình chuyển đổi cho hiệu quả trung bình tăng từ 5-8 triệu đồng/ha, có mô hình tăng 20-25 triệu đồng/ha, đưa giá trị sản xuất đạt trung bình gần 150 triệu đồng/ha năm 2025.

Xuân Hùng