Cẩn trọng với hàng giả, hàng kém chất lượng dịp Tết

Lợi dụng thời điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, nhiều đối tượng đã trà trộn, đưa hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ ra thị trường. Điều này không chỉ gây mất ổn định thị trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng của tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Điển hình như vụ Công ty TNHH Famimoto Việt Nam (phường Nông Trang) sản xuất, đóng gói mì chính, bột canh, hạt nêm, dầu ăn giả; Công ty TNHH MTV MQ Food (xã Vĩnh Hưng) sản xuất thịt sấy khô không rõ nguồn gốc; Công ty TNHH Athena Việt Nam (phường Thanh Miếu) sản xuất mỹ phẩm giả; Công ty Cổ phần Ngân Hà Vĩnh Phúc (phường Phúc Yên) sản xuất tương ớt, nước chấm giả...

Vấn đề đáng lo ngại là những vụ việc vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng tinh vi, quy mô lớn và tái diễn. Điều này không chỉ gây mất ổn định thị trường, làm gia tăng các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, cạnh tranh không lành mạnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, an toàn của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp.

Hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm còn tràn lan trên thị trường do lợi nhuận quá lớn nên nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật để sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra còn do một số nhà sản xuất, doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc bảo vệ thương hiệu, sản phẩm; người tiêu dùng còn thiếu kiến thức, thông tin để có thể phân biệt hàng thật, giả...

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa nhà sản xuất, phân phối hàng hóa và các ngành chức năng chưa đồng bộ; lực lượng thực thi pháp luật ở một số nơi còn mỏng, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, xử lý còn thiếu và yếu đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Vĩnh Phúc kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, thị trường trên địa bàn.

Chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, kinh doanh hàng giả, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu Xuân năm 2026, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tổ chức đợt cao điểm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Trong đó, tập trung kiểm tra đối với các mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu Xuân như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, rượu, bia, nước giải khát, thuốc lá, hàng dệt may... Trọng tâm là kiểm tra, kiểm soát giấy phép kinh doanh và việc thực hiện các điều kiện kinh doanh theo quy định; việc kê khai, đăng ký, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc cân, đong, đo, đếm, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các dấu hiệu của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá, ép giá. Đồng thời, đẩy mạnh kiểm tra, rà soát việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hàng quá hạn sử dụng, không qua kiểm dịch theo quy định của pháp luật... và việc chấp hành quy định của pháp luật về nghĩa vụ thuế.

Cùng với kiểm tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, vận động các hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu; không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thương mại. Chú trọng tổ chức các phiên chợ Tết, bán hàng bình ổn giá nhằm cung cấp hàng hóa, thực phẩm an toàn, rõ nguồn gốc với giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đạt hiệu quả cao, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, rất cần sự tham gia, ủng hộ tích cực của người tiêu dùng. Kiên quyết nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Mua bán, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm định chất lượng. Nâng cao ý thức đấu tranh, tố giác các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh vi phạm.

Trần Tỉnh