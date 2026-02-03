Mỗi lượng vàng quay đầu tăng trên 7 triệu đồng

Giá vàng miếng và nhẫn trơn mở cửa sáng nay tăng 7,5 triệu một lượng lên 173 triệu đồng theo diễn biến phục hồi của thế giới.

Mở cửa ngày 3/2, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 170,5 - 173,5 triệu đồng, tăng 7,5 triệu đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng nâng giá vàng miếng lên tương ứng.

Cùng thời điểm, nhẫn trơn cũng được SJC nâng lên 7,5 triệu đồng một lượng lên 170 - 173 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết nhẫn trơn tại 170 - 173 triệu. Bảo Tín Minh Châu nâng giá vàng nhẫn lên 170,5 - 173,5 triệu một lượng.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng 4,5% ngay khi mở cửa, theo diễn biến của kim loại quý trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, mức chênh lệch hiện được đẩy lên cao gần 20 triệu đồng một lượng.

Sau 4 phiên giảm mạnh tới 20%, giá vàng thế giới quay đầu tăng 4%. Lúc 9h theo giờ Hà Nội, mỗi ounce vàng giao ngay giao dịch quanh 4.845 USD, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 153 triệu đồng một lượng.

Trên FX Street, giới phân tích cho rằng thị trường tăng trở lại nhờ lực mua bắt đáy khi giá xuống thấp. Chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới (WGC) ngày 2/2 cũng nhận định, pha điều chỉnh gần đây không phản ánh xu hướng giá đi xuống, đồng thời cho rằng các động lực ủng hộ kim loại quý vẫn chưa có gì thay đổi.

Ngày 2/2, ngân hàng Deutsche Bank giữ nguyên dự báo giá vàng lên 6.000 USD một ounce năm nay. JPMorgan - nhà băng lớn nhất Mỹ - cho rằng con số này là 6.300 USD cuối năm 2026.

Vàng nhẫn trơn bán tại một tiệm kim hoàn ở phường Gia Định (TP HCM) tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong khi giá vàng đảo chiều tăng mạnh, giá bạc chưa ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ nét. Sau khi giảm 40% từ đỉnh, mỗi ounce bạc giao ngay tăng nhẹ 4% lên vùng 84 USD.

Tại thị trường trong nước, lúc 9h, Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý tăng giá bạc miếng lên 3,17 - 3,26 triệu đồng một lượng, tương đương 84,5 - 87 triệu một kg. Công ty Sacombank - SBJ niêm yết giá bạc miếng tại 3,3 - 3,45 triệu đồng, tương đương 89 - 92 triệu một kg. Còn tại Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat, bạc miếng được niêm yết 3,15 - 3,25 triệu một lượng, tương đương 84 - 86,6 triệu đồng một kg.

Những ngày gần đây, dù giá vàng lên hay xuống, các thương hiệu lớn như SJC hay Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu... đều ghi nhận tình trạng người dân xếp hàng từ sáng sớm chờ mua vàng. Do nguồn cung có hạn, các thương hiệu nhanh chóng hết hàng không lâu sau khi vừa mở cửa.

Với kênh bạc đầu tư, năng lực sản xuất của các đơn vị không đáp ứng đủ lực mua, nên khách hàng cũng phải xếp hàng từ sớm, đồng thời đặt cọc và nhận hàng sau vài tháng. Đơn cử, 30 phút sau mở cửa, Phú Quý thông báo hết slot nhận đăng ký mua trong ngày, khách hàng được hẹn quay lại đặt hàng vào ngày mai.

Theo vnexpress.net