Giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc, thương hiệu SJC còn 168,6 triệu đồng

Giá vàng trong nước đầu tuần tiếp tục lao dốc, hiện giao dịch quanh mốc 168 triệu đồng mỗi lượng. So với mức đỉnh của tuần trước, giá vàng tại các doanh nghiệp giảm hơn 20 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 165,6-168,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Sáng nay (2/2) thị trường vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh với mức điều chỉnh lên tới 3,4 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm cũng đi xuống.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji và Công ty Phú Quý niêm yết từ 165,6-168,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra); tại Công ty Phú Quý, doanh nghiệp này thông báo giá vàng SJC từ 169-172 triệu đồng/lượng, cùng giảm 3,4 triệu đồng/lượng so với chốt phiên ngày 31/1.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch từ 167-170 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng so với chiều ngày 31/1; tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn giao dịch từ 165,6-168,6,6 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng so với chốt phiên chiều ngày 31/1.

Như vậy so với mức đỉnh của tuần trước, giá vàng trong nước đã giảm hơn 20 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao dịch quanh ngưỡng 4.756 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 149,6 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Tuy vậy, mức giá hiện tại của vàng thế giới vẫn thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.064 đồng/USD, giảm thêm 10 đồng so với cuối tuần trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau.

Tỷ giá tại ngân hàng Vietcombank thông báo giá USD từ 25.720-26.110 đồng/USD (mua vào/bán ra), chưa có biến động so với phiên trước. Ngân hàng VietinBank thông báo tỷ giá USD từ 25.727-26.107 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 28 đồng.

Ngân hàng BIDV giao dịch 25.770-26.130 đồng/USD (mua vào/bán ra), tăng 2 đồng. Ngân hàng Eximbank giao dịch 25.720-26.140 đồng/USD (mua vào/bán ra), giảm 50 đồng.

Theo Vietnam+