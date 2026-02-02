Nâng mức cho vay giải quyết việc làm: Đòn bẩy tạo sinh kế bền vững

Theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 1/1/2026, mức cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được điều chỉnh tăng, mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho người lao động và các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh trên địa bàn.

Cơ hội mới cho người lao động

Ngày 25/12/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Điểm nhấn quan trọng của Nghị định là nâng hạn mức cho vay đối với chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Theo đó, người lao động được vay tối đa 200 triệu đồng/người; đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay tối đa lên tới 10 tỷ đồng và không quá 200 triệu đồng cho mỗi lao động được hỗ trợ tạo việc làm.

Theo báo cáo của Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh, ngay trong tháng 1/2026, chương trình cho vay theo mức mới đã được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Tính đến hết ngày 28/1, toàn tỉnh có 3.323 khách hàng tiếp cận vốn vay, với tổng số tiền giải ngân gần 317,4 tỷ đồng. Trong đó, có 77 khách hàng được vay vốn bổ sung theo hạn mức mới, tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng. Một số phòng giao dịch có doanh số giải ngân cao như: Phù Ninh, Âu Cơ, Lâm Thao, Đoan Hùng, Hạ Hòa... Kết quả này cho thấy nhu cầu nguồn vốn giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh là rất lớn, đồng thời phản ánh sự vào cuộc chủ động, tích cực của hệ thống Ngân hàng CSXH và chính quyền cơ sở trong việc tổ chức thực hiện chính sách.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lâm Thao giải ngân vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ở xã Bản Nguyên.

Tại xã Bản Nguyên, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đang phát huy hiệu quả rõ nét. Mới đây, tại buổi giao dịch giải ngân vốn ở xã, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Lâm Thao đã giải ngân cho 19 hộ vay vốn với tổng số tiền 2 tỷ đồng, trong đó có nhiều cá nhân vay vốn để mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Mở cửa hàng kinh doanh bia và nước giải khát được 4 năm, anh Lê Văn Duy (sinh năm 1993) ở khu 5 mong muốn mở rộng địa điểm bán hàng, mua sắm thêm dụng cụ, máy móc phục vụ việc buôn bán nhưng thiếu vốn. Cuối tháng 1 vừa qua, anh được tạo điều kiện vay 200 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Anh Duy cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận nguồn vốn chính sách với lãi suất ưu đãi. Với số vốn này, tôi sẽ bắt tay ngay vào đầu tư xây dựng mở rộng cửa hàng để thu hút khách vào dịp hè sắp tới”.

Theo thống kê, đến nay, toàn xã có 328 khách hàng vay vốn từ chương trình cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với tổng dư nợ đạt hơn 30 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu được sử dụng để phát triển nông nghiệp và thủ công nghiệp như: Đào ao thả cá, cày bừa, gia công may mặc... Qua đó, góp phần tạo việc làm mới, duy trì và mở rộng việc làm tại chỗ cho hàng trăm lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Tuyên truyền đi trước, vốn đến đúng chỗ

Đồng chí Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là “chìa khóa” để chính sách đi vào cuộc sống. Vì thế, ngay sau khi Nghị định 338/2025/NĐ-CP được ban hành, hệ thống Ngân hàng CSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, đối tượng, điều kiện, mức vay, lãi suất và quy trình vay vốn...

Hình thức tuyên truyền được triển khai đa dạng, từ lồng ghép nội dung chính sách vào các cuộc họp thôn, khu dân cư, hội nghị tư vấn vay vốn, đến tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, báo chí địa phương, niêm yết công khai tại UBND xã, nhà văn hóa. Đồng thời, chú trọng giới thiệu các mô hình vay vốn hiệu quả, nêu gương điển hình tiên tiến để người dân học tập, làm theo. Nhờ đó, người lao động, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh ngày càng hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia chương trình, chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi để tiếp cận vốn vay.

Việc nâng mức cho vay chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ đầu năm 2026 không chỉ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn trong bối cảnh chi phí đầu tư sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng, mà còn tạo thêm dư địa để người dân mạnh dạn mở rộng quy mô, đổi mới mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng lao động.

Từ thực tiễn triển khai cho thấy, khi chính sách bám sát nhu cầu, tổ chức thực hiện đồng bộ, gắn với công tác tuyên truyền, giám sát chặt chẽ, nguồn vốn tín dụng chính sách sẽ thực sự trở thành “đòn bẩy” quan trọng trong tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Đây cũng là yếu tố góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Hồng Nhung