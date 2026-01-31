Đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ

Ngày 30/1, tại xã Tam Đảo, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tham quan, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm” trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; Bùi Duy Linh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cùng đại diện các đơn vị chuyên môn và địa phương.

Các đại biểu tham quan mô hình ở Hợp tác xã Nấm Tam Đảo.

Mô hình sản xuất được triển khai tại 2 hợp tác xã: Hợp tác xã Nấm Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ và Hợp tác xã Dịch vụ Linh Phát, tỉnh Ninh Bình với 6 hộ dân trực tiếp tham gia. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trực tiếp khảo sát khu nuôi trồng, quy trình sản xuất, bảo quản và sơ chế sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo tại Hợp tác xã Nấm Tam Đảo.

Mô hình được xây dựng theo hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật, kiểm soát chặt chẽ các khâu từ lựa chọn giống, nuôi cấy, chăm sóc đến thu hoạch. Đặc biệt, việc tổ chức liên kết tiêu thụ theo chuỗi khép kín: hộ sản xuất - hợp tác xã thu mua - tiêu thụ sản phẩm đã giúp bao tiêu toàn bộ sản phẩm, bảo đảm đầu ra ổn định cho người dân, hạn chế rủi ro do phụ thuộc vào thị trường nhỏ lẻ và biến động giá.

Bên cạnh tiêu thụ sản phẩm tươi, các hợp tác xã còn đầu tư chế biến sâu, phát triển nhiều dòng sản phẩm thương mại mang thương hiệu riêng như: Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, trà Đông trùng hạ thảo, cốm hòa tan, ký chủ nhộng và các bộ quà tặng cao cấp. Việc đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp công nghệ chế biến và đóng gói hiện đại đã nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu trao đổi hiệu quả mô hình sản xuất nấm Đông trùng hạ thảo gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ.

Điểm nổi bật của mô hình là việc lựa chọn và ứng dụng giống Đông trùng hạ thảo mới Cm3 làm cơ sở công nghệ sinh học trong toàn bộ quy trình sản xuất. Đây là nguồn giống có nền gen ổn định, đã được công nhận trong hệ thống giống chính thức, phù hợp với điều kiện sản xuất hàng hóa. Thực tế triển khai cho thấy giống Cm3 có khả năng sinh trưởng đồng đều, tỷ lệ tạo quả thể cao, góp phần giải quyết bài toán chất lượng đầu vào - yếu tố then chốt để duy trì sản xuất liên tục, quy mô lớn.

Không chỉ nâng cao hiệu suất nuôi trồng, giống Cm3 còn đảm bảo chất lượng dược liệu với hàm lượng các hoạt chất sinh học quan trọng như Cordycepin và Adenosine đạt tiêu chuẩn sử dụng trong chế biến dược liệu và thực phẩm chức năng. Nhờ đó, giống mới này trở thành nền tảng cốt lõi tạo ra sự khác biệt rõ rệt về hiệu quả kỹ thuật và giá trị thương mại so với các giống trước đây, góp phần quan trọng vào thành công chung của mô hình.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, mô hình không chỉ thành công về mặt kỹ thuật mà còn tạo dựng được chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ chặt chẽ, góp phần hình thành hướng phát triển dược liệu công nghệ cao, nâng cao thu nhập cho người dân và gia tăng giá trị nông sản địa phương.

Phát biểu tại buổi đánh giá, đồng chí Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh, việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện thực tế là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả sản xuất. Đồng thời, để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, có giá trị gia tăng, cần triển khai đồng bộ từ khâu giống, kỹ thuật nuôi trồng đến xây dựng mô hình sản xuất gắn với nhu cầu thị trường và chuỗi tiêu thụ sản phẩm bền vững.

Hoàng Hương