Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Nguyệt Đức

Những năm gần đây, xã Nguyệt Đức trở thành điểm sáng trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị cây trồng, cải thiện thu nhập, đời sống người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp giá trị gia tăng cao, hiệu quả và bền vững.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gia tăng giá trị, xã Nguyệt Đức đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời xây dựng đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hình thức sản xuất tập trung, nâng cao giá trị theo từng giai đoạn.

Để các nghị quyết, kế hoạch và đề án đi vào cuộc sống, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ giống, kỹ thuật, dự tính dự báo và phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt như: Vùng trồng dưa chuột, dưa trong nhà màng tại thôn Đống Cao quy mô 7,5ha; vùng trồng ngô ngọt tại thôn Tiên Đài quy mô hơn 10ha; vùng trồng lúa kết hợp nuôi thủy sản tại thôn Phúc Cẩm quy mô gần 4ha.

Mô hình trồng dưa lưới của gia đình anh Tạ Văn Hiệp, thôn Đống Cao đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh Tạ Văn Hiệp, thôn Đống Cao - một trong những hộ tiên phong ứng dụng công nghệ nhà màng trồng dưa - cho biết: Cách đây gần 10 năm, anh cùng bạn là anh Nguyễn Thái Phi về quê thuê đất, đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng nhà màng hiện đại để trồng dưa theo tiêu chuẩn công nghệ Israel. Cây dưa lê Hàn Quốc được trồng trong nhà kính luôn bảo đảm điều kiện sinh trưởng tốt, hạn chế sâu bệnh, cho sản phẩm sạch, an toàn và chất lượng.

Từ quy mô ban đầu 1.000m2, đến nay mô hình của hai anh đã mở rộng lên hơn 4.000m2, gấp 4 lần so với năm 2017 và đang tiếp tục được đầu tư mở rộng với chi phí giống trên 300 triệu đồng/1.000m2. Các sản phẩm chủ lực gồm dưa lê Kim Vương, dưa lê Như Ngọc và dưa chuột. Hiệu quả kinh tế đạt khoảng 100 triệu đồng/1.000m2/vụ, trung bình 3 vụ/năm, tổng doanh thu trên 1,2 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm được các cửa hàng rau quả sạch đặt mua tại chỗ và luôn tiêu thụ hết.

Bên cạnh đó, mô hình trang trại kết hợp nuôi cá công nghệ cao của hộ ông Lân Nhã với diện tích hơn 2ha - chủ yếu là vùng đất ruộng trũng, sình lầy trước đây khó canh tác - cũng mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Sau khi dồn đổi ruộng đất, gia đình đã đầu tư trồng cây ăn quả kết hợp nuôi thủy sản, từng bước nâng cao giá trị sử dụng đất.

Không chỉ dừng lại ở các mô hình nhà màng, nhiều nông dân tại Nguyệt Đức còn mạnh dạn đưa cây trồng mới vào sản xuất. Tiêu biểu là anh Dương Văn Trọng, thôn Đống Cao - người đầu tiên đưa mô hình trồng cây ngải cứu về địa phương. Năm 2020, anh bắt đầu trồng ngải cứu với diện tích 1ha, đồng thời đầu tư thiết bị chiết xuất tinh dầu.

Với chu kỳ thu hoạch 4 lần/năm, năng suất đạt khoảng 9 tấn/ha/vụ, trung bình 1 tấn ngải cứu tươi chiết xuất được khoảng 1,5 lít tinh dầu. Ngay vụ đầu tiên, anh Trọng sản xuất được 14 lít tinh dầu ngải cứu và được doanh nghiệp thu mua với giá 4,5 triệu đồng/lít. Tính toán cho thấy, 1ha ngải cứu sau khi chiết xuất tinh dầu có thể mang lại doanh thu hơn 250 triệu đồng mỗi năm.

Nhận thấy tiềm năng từ cây trồng này, năm 2023 anh Trọng tiếp tục đầu tư thêm thiết bị chiết xuất tinh dầu, đồng thời vận động các hộ dân mở rộng diện tích trồng ngải cứu và đứng ra thu mua với giá 4.000 đồng/kg. Hiện anh đang bao tiêu đầu ra cho khoảng 10ha ngải cứu tại khu vực lân cận và từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung, gia tăng giá trị cho nông sản địa phương.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, giá trị sản xuất nông nghiệp của xã ngày càng được nâng cao. Năm 2025, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha canh tác đạt gần 290 triệu đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản phẩm toàn xã đạt hơn 3.369,8 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đạt hơn 107,4 triệu đồng/người.

Anh Tạ Văn Hiệp, thôn Đống Cao ươm giống cây trong nhà kính chuẩn bị cho vụ mới.

Chủ tịch UBND xã Nguyệt Đức Nguyễn Lê Huy cho biết: Nguyệt Đức vẫn là địa phương có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt hơn 1.733,5ha, trong đó diện tích lúa 1.312,7ha, ngô 251ha, đỗ tương 40ha, lạc 12,5ha, rau 42,3ha và các loại cây hàng năm khác khoảng 85ha. Năm 2026, xã phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 8.358 tấn.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, ứng dụng công nghệ cao; hướng tới nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn thực phẩm và hiện đại, mang lại giá trị kinh tế cao.

Đồng thời, xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu sản xuất của tỉnh; hướng dẫn nông dân tập trung phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, hoàn thành mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững trong những năm tới.

Xuân Nguyễn