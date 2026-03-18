Phát triển kinh tế hộ ở Tề Lỗ

Xác định phát triển kinh tế hộ là giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng bền vững, Đảng ủy, chính quyền xã Tề Lỗ đã tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích người dân phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế hộ hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Tề Lỗ là địa phương “đất chật, người đông”, với hơn 37,2 nghìn dân, bình quân đất sản xuất chưa đến 300m2/người. Để phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã luôn chú trọng tuyên truyền, cập nhật thông tin, phổ biến đến người dân những cách làm hay, mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu đã ăn sâu trong nếp nghĩ, cách làm của người dân.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biến kịp thời đến đảng viên và Nhân dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép với các hội nghị, chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức. Xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị sản xuất, từng bước loại bỏ phương thức canh tác nhỏ lẻ, manh mún, chuyển sang sản xuất hàng hóa tập trung.

Cùng với đó, địa phương thực hiện tốt lịch thời vụ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, coi vụ đông là một vụ sản xuất chính. Nhiều diện tích ao, đầm được tận dụng chuyển đổi sang mô hình kinh tế trang trại VAC; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng để đầu tư mở rộng sản xuất. Đến nay, toàn xã có 36 trang trại trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, thả cá cùng Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Mô hình “cá sông trong ao” ứng dụng công nghệ cao của gia đình ông Kim Đình Úp (thôn Yên Lạc 1) mỗi năm cho sản lượng hơn 80 tấn cá, tạo việc làm cho 3-5 lao động, mang lại thu nhập hơn 300 triệu đồng/năm.

Nhận thức rõ vai trò của thương mại - dịch vụ trong phát triển kinh tế, xã Tề Lỗ tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng, khuyến khích các hộ mở rộng hoạt động kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt tại Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Văn, Cụm công nghiệp làng nghề Tề Lỗ (chợ sắt Tề Lỗ), khu trung tâm xã và dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Hiện toàn xã có 5 hợp tác xã, 330 doanh nghiệp hoạt động, thu hút khoảng 1.700 lao động; cùng với đó là 2.066 hộ đăng ký kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 4.400 lao động trong các lĩnh vực như nấu phôi thép, ép nhựa, cơ khí, vận tải, kinh doanh ăn uống, du lịch, dịch vụ vật tư nông nghiệp, may mặc...

Nhờ định hướng đúng và cách làm hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển thương mại - dịch vụ, xã Tề Lỗ đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ngay tại địa phương. Giai đoạn 2020-2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 180 triệu đồng/năm, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu bền vững.

Năm 2025, năng suất lúa của xã đạt bình quân hơn 57,3 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực và cây có hạt đạt trên 10.000 tấn. Tổng giá trị sản xuất toàn xã đạt hơn 6.268 tỷ đồng, tăng 10,63% so với năm 2024. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt 3.305,6 tỷ đồng, chiếm 53,8% và tăng 7,6% so với năm trước; thương mại - dịch vụ đạt hơn 2.447 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng giá trị sản xuất. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2020-2025 giảm xuống dưới 1%.

Công ty TNHH Việt Huy Hoàng (Cụm công nghiệp làng nghề Đồng Văn) chuyên sản xuất găng tay lao động đang tạo việc làm ổn định cho 15 lao động với mức thu nhập từ 6-9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã Tề Lỗ Nguyễn Bá Dương cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với thương mại - dịch vụ. Đối với sản xuất nông nghiệp, xã tập trung xây dựng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; chú trọng phát triển chăn nuôi gà, lợn, thủy cầm, nuôi cá theo quy mô trang trại; nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Đồng thời, xã tiếp tục đầu tư hạ tầng theo hướng hiện đại, mở rộng các tuyến đường trục liên thôn để thuận lợi vận chuyển hàng hóa; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, đầu tư máy móc thiết bị, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhằm thu hút lao động tại chỗ. Qua đó, tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hộ hiệu quả, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững.

Xuân Hùng