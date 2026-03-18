Cửa hàng tiện ích - xu hướng mới của thị trường bán lẻ

Nắm bắt nhu cầu, tâm lý mua sắm tiện lợi của người tiêu dùng, các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini đã phát triển nhanh chóng và đang dần thay thế các kênh phân phối truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa. Đây được đánh giá là xu hướng mới của thị trường bán lẻ hàng hóa.

Người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng mua sắm ở các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini.

Những năm gần đây, các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini xuất hiện ngày càng nhiều, với đầy đủ các mặt hàng từ thực phẩm tươi sống đến đồ dùng gia đình.

Chị Nguyễn Thị Huệ (phường Vĩnh Phúc) là khách hàng quen thuộc ở các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini. Chị cho biết: “Mua sắm ở các cửa hàng tiện ích có nhiều thuận tiện, tiết kiệm được thời gian, hàng hóa có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng; hàng hóa tươi sống được bảo quản trong tủ lạnh, hợp vệ sinh; giá được niêm yết công khai, không mặc cả. Bên cạnh đó, không gian mua sắm thoải mái, khách hàng được phục vụ nhiệt tình là những lý do tôi chọn mua sắm ở các siêu thị, cửa hàng tiện ích”.

Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng mua sắm tiện lợi của người tiêu dùng, năm 2016, Công ty TNHH Khánh Vy (xã Hội Thịnh) đã thành lập và phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích Khánh Vy. Với không gian mua sắm văn minh, cung cách phục vụ nhiệt tình và quan trọng hơn cả là nguồn hàng phong phú, nguồn gốc rõ ràng, chuỗi cửa hàng tiện ích Khánh Vy đã nhanh chóng hút khách.

Ông Trần Văn Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Khánh Vy cho biết: "Sau 10 năm phát triển, Công ty đã thành lập được 15 cửa hàng tiện ích tại nhiều địa phương ở khu vực Vĩnh Phúc. Có được những thành công bước đầu, ngoài lợi thế sự tiện lợi khi mua sắm thì điều quan trọng là các cửa hàng tiện ích giúp người tiêu dùng an tâm về vấn đề chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm".

Không gian mua sắm văn minh, hàng hóa phong phú, đa dạng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chuỗi cửa hàng tiện ích Khánh Vy ngày càng hút khách.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Ngọc cũng thừa nhận, hệ thống cửa hàng tiện ích chưa tiếp cận được đa số người tiêu dùng mà mới hướng tới những người có thu nhập từ trung bình trở lên, eo hẹp về thời gian, do giá một số ít mặt hàng còn cao hơn so với các cửa hàng tạp hóa và chợ truyền thống. Song, biết phát huy thế mạnh là sự văn minh và tiện lợi thì đây sẽ là kênh bán lẻ hiện đại, có tiềm năng phát triển trong tương lai.

Với mong muốn đem đến cho người dân những sản phẩm sạch, an toàn, chất lượng và được thụ hưởng những tiện ích của thương mại hiện đại, Công ty TNHH Khánh Vy đã có kế hoạch đầu tư mở rộng mạng lưới kinh doanh, phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh.

Thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh những năm gần đây phát triển mạnh với sự góp mặt của nhiều siêu thị lớn như: Go!, Co.opmart, Lanchi Mart... Đặc biệt là chuỗi kinh doanh bán lẻ, siêu thị mini, cửa hàng tiện ích WinMart+...

Tiện lợi và văn minh, các cửa hàng tiện ích, siêu thị mini đang ngày càng chiếm ưu thế so với chợ truyền thống và được đánh giá là xu hướng văn minh thương mại mới của thị trường bán lẻ. Hệ thống cửa hàng tiện ích, siêu thị mini phát triển, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh dần thay đổi thói quen mua sắm, không mua bán tùy tiện ở vỉa hè, lòng đường; không dùng hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc và không đảm bảo an toàn thực phẩm...

Tạo điều kiện, thúc đẩy thị trường bán lẻ trên địa bàn tỉnh phát triển, ngành Công Thương đang tập trung phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, khuyến khích phát triển hệ thống siêu thị mini, cửa hàng tự chọn. Hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối, thực hiện chuyển dịch hệ thống phân phối truyền thống sang các loại hình hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi.

Đồng thời, xây dựng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại trong hoạt động kinh doanh như cung cấp thông tin, dự báo xu hướng thị trường để doanh nghiệp kịp thời ứng phó với những biến động bất lợi; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng nền tảng số trong kinh doanh; tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình kinh doanh, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đời sống Nhân dân.

Trần Tỉnh