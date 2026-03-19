Điểm đến đón làn sóng đầu tư phát triển công nghiệp

Việc hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình không đơn thuần là một phép cộng về diện tích hay dân số. Đó là một cuộc “đại quy hoạch” nhằm mở rộng quy mô, tối ưu hoá nguồn lực để phát triển bền vững, trong đó tập trung kiến tạo trục động lực công nghiệp mới. Trên nền tảng ấy, Phú Thọ đang vươn mình trở thành điểm đến của những dòng vốn tỷ USD và là hình mẫu về tăng trưởng xanh.

Công ty TNHH Exedy Việt Nam (Khu công nghiệp Khai Quang) giải quyết việc làm cho 260 lao động, thu nhập bình quân hơn 11 triệu đồng/người/tháng.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có 58 khu công nghiệp (KCN) đã được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 14.055ha. Đây là lợi thế lớn, “quỹ đất sạch” mà không nhiều địa phương có được trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp toàn quốc dần hạn hẹp. Thực tế, với 17 KCN đi vào vận hành ổn định đã tạo ra một vành đai công nghiệp năng động.

Sự hợp nhất đã hội tụ những tinh hoa công nghiệp của cả 3 vùng đất để Phú Thọ ngày nay có tiền đề tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn. Đó là từ Vĩnh Phúc cũ - nơi vốn là “thủ phủ” công nghiệp của miền Bắc là các KCN hiện đại như Khai Quang, Bình Xuyên I, Bình Xuyên II, Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện I, Bá Thiện II... Đây là những điểm đến thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao với các chuỗi giá trị về linh kiện điện tử và lắp ráp ô tô, xe máy quốc tế. Từ Hòa Bình cũ - nơi có các KCN được đầu tư hạ tầng đồng bộ như: Lương Sơn, Bờ trái Sông Đà, Bình Phú, Yên Quang, tạo nên hành lang logistics và sản xuất vật liệu mới vững chắc. Trong khi đó, các KCN của Phú Thọ cũ như: Thụy Vân, Trung Hà, Phú Hà và Cẩm Khê tiếp tục duy trì vai trò hạt nhân, kết nối các vùng nguyên liệu, tạo ra sự giao thoa kinh tế liên vùng hoàn hảo.

Sức hút, tiềm năng phát triển công nghiệp ở Phú Thọ không dừng lại ở không gian rộng mở, nguồn lực, cơ chế chính sách hay tín dụng... , mà còn thể hiện qua niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế. Minh chứng rõ nét là bất chấp biến động kinh tế toàn cầu, năm 2025, công tác thu hút đầu tư của tỉnh vẫn bứt phá mạnh mẽ với 75 dự án cấp mới và 101 lượt dự án tăng vốn. Đặc biệt, khối FDI thu hút hơn 1.063 triệu USD, đưa lũy kế toàn tỉnh lên 857 dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN, với tổng vốn gần 10 tỷ USD.

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Phú Thọ xác định phát triển công nghiệp không còn là bài toán về quy mô đơn thuần, mà là một cuộc cách mạng về chất, tập trung vào lộ trình chuyển đổi tư duy để chọn lối đi xanh bền vững. Với khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp xanh và kinh tế tri thức của vùng Trung du, miền núi phía Bắc, tỉnh đang dồn toàn lực để hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược sau hợp nhất, gắn liền với liên kết vùng và hệ sinh thái sản xuất thông minh của kỷ nguyên 4.0.

Tinh thần đổi mới được cụ thể hóa bằng sự kiên quyết “nói không” với các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường, thay vào đó là sự mở đường thông thoáng cho các ngành công nghệ cao, cơ khí chính xác, thiết bị bán dẫn và năng lượng tái tạo. Để tạo nên bứt phá, Phú Thọ triển khai “chiến dịch” cải cách toàn diện nhằm tối ưu hóa môi trường đầu tư, kiến tạo những “luồng xanh” hành chính giúp đơn giản tối đa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Không dừng lại ở việc mời gọi bằng lợi thế sẵn có, tỉnh khẳng định vai trò đồng hành thông qua các chính sách ưu đãi về vốn, hỗ trợ hạ tầng viễn thông 5G hiện đại và đặc biệt là giải bài toán nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các tập đoàn công nghệ lớn chính là “chìa khóa” để cung ứng lao động cho những dự án quy mô lớn trong tương lai gần.

Với tầm nhìn đến năm 2030 trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Thủ đô và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045, vùng Đất Tổ hôm nay đang cho thấy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới. Sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân và đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp là sức mạnh để Phú Thọ không chỉ là nơi lưu giữ giá trị văn hóa cội nguồn, mà còn trở thành hình mẫu cho sự hiện đại, năng động và phát triển bền vững.

Trần Tỉnh