Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm: Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm

Chiều 18/3, tại trụ sở Đảng ủy xã Thịnh Minh, đồng chí Quách Tất Liêm – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tổ hợp dự án khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và đô thị trên địa bàn các phường Hòa Bình, Kỳ Sơn và xã Thịnh Minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận lộ trình triển khai tổ hợp dự án KCN, nhà ở xã hội và các dự án thứ cấp trong KCN Bờ trái sông Đà; CCN Tiên Tiến; tổ hợp KCN, CCN và khu đô thị sinh thái Thịnh Minh; KCN Bình Phú và KCN Yên Quang.

Đối với các dự án này, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo xã Thịnh Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Về hạ tầng kỹ thuật, các đơn vị đẩy nhanh thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 3.000m3/ngày đêm và 10.000m3/ngày đêm tại KCN Bờ trái sông Đà. Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện ổn định cho các KCN, nhất là KCN Yên Quang và CCN Tiên Tiến, đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp.

Cùng với đó, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư thứ cấp; thúc đẩy các điều kiện khởi công KCN Thịnh Minh; giải quyết các rào cản trong thu hút nhà đầu tư vào KCN Yên Quang. Riêng KCN Bình Phú (phường Kỳ Sơn), các bên liên quan cần làm rõ tiến độ hoàn trả vốn ngân sách nhà nước và thực hiện thỏa thuận với 23 doanh nghiệp thuê đất trước đây; thống nhất về tiền thuê đất, phí hạ tầng và phương án đấu nối theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 883/QĐ-TTg ngày 22/7/2022.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm nhấn mạnh, đây là các dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển thương mại, dịch vụ, tạo không gian phát triển mới, thu hút lao động, qua đó góp phần tăng nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan cần xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng cụ thể đối với những dự án đã có nhà đầu tư, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ. Việc đầu tư các hạng mục hạ tầng xã hội phải được quan tâm, đồng thời khẩn trương triển khai các khu tái định cư phục vụ dự án.

Về quỹ đất, các địa phương chủ động đề xuất phương án giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, trình cơ quan chuyên môn thẩm định; riêng khu vực Thịnh Minh giao Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình phối hợp với nhà đầu tư rà soát lại diện tích, quy mô để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, triển khai sớm.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước, đặc biệt tại KCN Bình Phú, đồng chí Quách Tất Liêm yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó chú trọng các dự án hạ tầng thiết yếu. Các dự án giao thông kết nối, nhất là tuyến đường liên quan đến CCN Tiên Tiến cần được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác lập, điều chỉnh quy hoạch; nghiên cứu phương án triển khai phù hợp đối với từng dự án, trong đó những trường hợp đặc thù cần xây dựng phương án thi công cụ thể, đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công ngay khi có mặt bằng; thực hiện nghiêm các cam kết về tiến độ. Việc quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tạo động lực tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.

Hồng Duyên