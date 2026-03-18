Tây Cốc ra mắt Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã

Ngày 18/3, UBND xã Tây Cốc tổ chức hội nghị ra mắt Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) xã và họp giao ban quý I năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã; đại diện Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã; Phòng giao dịch NHCSXH Đoan Hùng cùng các thành viên Ban đại diện.

Đại diện NHCSXH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Tây Cốc.

Tại hội nghị, UBND xã đã công bố Quyết định thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Tây Cốc do đồng chí Trần Tuấn Anh – Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Sau lễ ra mắt đã diễn ra cuộc họp giao ban quý I năm 2026 nhằm đánh giá tình hình thực hiện tín dụng chính sách. Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn xã được triển khai ổn định, hiệu quả; tổng dư nợ đạt khoảng 115 tỷ đồng, tăng 8,9 tỷ đồng so với cuối năm 2025, với hơn 1.600 hộ vay vốn. Doanh số cho vay đạt trên 8,1 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ 587 hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm cho 255 lao động. Chất lượng tín dụng được đảm bảo, không phát sinh nợ quá hạn.

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH xã Tây Cốc họp giao ban quý I năm 2026.

Để triển khai hoạt động tín dụng chính sách, thời gian tới, xã Tây Cốc tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban đại diện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích.

Ninh Giang

(Xã Tây Cốc)


