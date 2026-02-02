Giao thông liên vùng - Động lực phát triển kinh tế

Trên địa bàn tỉnh đã, đang và sẽ xây dựng thêm nhiều tuyến giao thông liên vùng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đây được coi là đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội giữa các vùng, miền và kết nối với các địa phương...

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua tỉnh Phú Thọ là trục giao thông huyết mạch, liên vùng kết nối Phú Thọ - Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội.

Tập trung cho giao thông liên vùng

Sau khi 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới giữ vai trò là cửa ngõ phía Tây Bắc của Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng. Với vị trí chiến lược, tỉnh Phú Thọ có tiềm năng để phát triển vượt bậc trong tương lai, đặc biệt là về công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ (điện tử, bán dẫn, ôtô), du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao.

Tỉnh đang nỗ lực tập trung phát triển hạ tầng giao thông liên vùng kết nối vùng Thủ đô và Trung du - miền núi Bắc Bộ. Đây là một trong các động lực chính để mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành một cực tăng trưởng mới.

Công tác quy hoạch được quan tâm, đảm bảo quy hoạch giao thông kết nối liên vùng, đa phương thức (đường bộ, đường sắt, đường thủy), tận dụng vị trí hành lang kinh tế quan trọng và phát triển đồng bộ hạ tầng hiện đại (cao tốc, quốc lộ), hướng tới kết nối với Hà Nội, các tỉnh lân cận và khu vực, với mục tiêu xanh, bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh cũng ban hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi để ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông. Ngoài nguồn vốn đầu tư của Trung ương, vốn đối ứng của địa phương, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực giao thông theo hình thức BOT, PPP, BT...

Những năm qua, nhiều dự án giao thông liên vùng trọng điểm, có tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được triển khai với tốc độ nhanh trên địa bàn như: Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai); đường song song với đường sắt Hà Nội - Lào Cai (đoạn Quốc lộ 2C - Hợp Thịnh - Đạo Tú); đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu...

Hình thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô

Hiện tuyến giao thông liên vùng kết nối Phú Thọ - Lào Cai (tổng mức đầu tư 2.120 tỷ đồng) đã được đưa vào sử dụng hơn 50km chiều dài tuyến chính. Công trình này đã tạo ra trục giao thông “xương sống” mới, dư địa phát triển mới giàu tiềm năng cho khu vực 3 huyện cũ Tam Nông, Cẩm Khê, Hạ Hòa. Đặc biệt, đã tăng tính liên kết giữa các khu/cụm công nghiệp tại các địa phương, khu vực lân cận cũng như giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Lào Cai. Tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu cũng giúp kết nối Thủ đô Hà Nội, Phú Thọ với khu vực Tây Bắc, có tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ gần 10.000 tỷ đồng, hiện đang được khẩn trương thi công. Tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược khi giúp giảm tải Quốc lộ 6, tháo gỡ nút thắt hạ tầng, tăng liên kết vùng để thúc đẩy du lịch, nông nghiệp, logistics, thu hút đầu tư... đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện Phú Thọ có hơn 31.000km đường bộ, gần 680km đường thủy nội địa và gần 113km đường sắt quốc gia với 13 ga. Trong đó, riêng đường bộ có hơn 131km đường cao tốc, 941,9km quốc lộ, 1.898,5km tỉnh lộ, 1.438,8km đường đô thị và 25.435km đường giao thông nông thôn; tỷ lệ đường nông thôn được kiên cố hóa đạt 81,5%.

Định hướng trong tương lai, tỉnh sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư các tuyến đường giao thông trọng điểm có tính chất kết nối liên vùng, liên tỉnh như: Tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình; đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình; dự án đường Vành đai 5 Thủ đô (đoạn từ cầu Vĩnh Thịnh đến nút giao IC5); nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ quan trọng, đường Hồ Chí Minh... Cùng với đường bộ, hạ tầng đường sắt liên kết vùng tại tỉnh Phú Thọ cũng đang được Trung ương, tỉnh đầu tư mạnh mẽ. Đặc biệt, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn Phú Thọ đã khởi công xây dựng Ga Phú Thọ - một mắt xích quan trọng trong tuyến đường sắt trọng điểm này, góp phần tăng hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển logistics, du lịch...

Với tầm nhìn chiến lược, lâu dài cùng sự đầu tư mạnh mẽ, Phú Thọ đang hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, kết nối liên vùng. Sự phát triển về hạ tầng giao thông sẽ mở ra không gian phát triển, thúc đẩy công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch... để sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trung tâm phát triển đa ngành, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng an ninh và kết nối vùng.

Quốc Hội