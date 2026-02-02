MU thắng nghẹt thở phút bù giờ, giữ chặt top 4 Ngoại hạng Anh

Manchester United trải qua 90 phút nghẹt thở tại Old Trafford khi ngược dòng đánh bại Fulham 3-2, nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ và qua đó tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Tối 1/2 (giờ Việt Nam), Manchester United tiếp đón Fulham trên sân Old Trafford, trong khuôn khổ vòng 24 Premier League. Trận đấu đã mang đến kịch bản nghẹt thở với chiến thắng kịch tính 3-2 dành cho Quỷ đỏ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc cởi mở. Fulham cho thấy sự tự tin với những pha phối hợp ngắn ở trung tuyến, buộc thủ môn Senne Lammens phải làm việc vất vả ở phút 14 sau cú dứt điểm cận thành của Joachim Andersen.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 19 khi Casemiro bật cao đánh đầu hiểm hóc từ tình huống đá phạt, mở tỷ số cho Manchester United. Trước đó, đội chủ nhà từng được hưởng phạt đền nhưng VAR đã can thiệp và hủy quyết định của trọng tài.

Casemiro tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu này (Ảnh: Premier League).

Sau bàn mở tỷ số, MU dần kiểm soát thế trận bằng khả năng luân chuyển bóng mạch lạc. Sang hiệp hai, thế trận tiếp tục nghiêng về phía đội chủ sân Old Trafford. Phút 56, trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm, Casemiro kịp thời chích bóng cho Matheus Cunha dứt điểm tung lưới Bernd Leno, nâng tỷ số lên 2-0.

Tưởng chừng trận đấu đã an bài thì Fulham vùng lên mạnh mẽ. Phút 65, Jorge Cuenca đưa bóng vào lưới MU nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Dù vậy, đội khách vẫn không bỏ cuộc. Phút 85, Raul Jimenez lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Harry Maguire, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ. Phút 90+1, Kevin tung cú sút trái phá gỡ hòa 2-2 cho Fulham. Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Bruno Fernandes kiến tạo để Benjamin Sesko dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 3-2 cho MU.

Với 3 điểm quý giá này, Manchester United tiếp tục giữ vị trí thứ 4 trên BXH với 41 điểm, kém top 3 của Aston Villa 5 điểm, trong khi Fulham ngậm ngùi ra về sau một trận đấu đầy cảm xúc.

Nguồn thethao247