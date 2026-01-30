Xuân Thiện Phú Thọ thắng ấn tượng Quảng Ninh trên sân nhà

Tối 30/1, trên Sân vận động (SVĐ) Việt Trì diễn ra trận đấu giữa CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ gặp CLB Quảng Ninh trong khuôn khổ Vòng 8, Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng mùa 2025-2026. Chiến thắng ấn tượng 3 - 0 trước đội bóng đất mỏ đã giúp thầy trò Huấn luyện viên (HLV) Lê Quốc Vượng tạm vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Niềm vui của các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ khi có được bàn thắng mở tỷ số 1 - 0 ngay trong hiệp 1.

Hàng phòng ngự của CLB Quảng Ninh (áo xanh) chịu nhiều sức ép từ đội bóng Đất Tổ ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Bước vào trận đấu gặp CLB Quảng Ninh sau hơn 3 tháng tạm nghỉ để phục vụ U23 Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia thi đấu, các cầu thủ Xuân Thiện Phú Thọ vẫn duy trì được cường độ chơi bóng với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành đội khách. Sau nhiều nỗ lực gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, thầy trò HLV Lê Quốc Vượng đã có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 38 do công của Hoàng Trung Anh. 1 - 0 cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.

Tiền đạo Richmond Nji ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3 - 0 cho Xuân Thiện Phú Thọ trước Quảng Ninh.

Cổ động viên Xuân Thiện Phú Thọ tạo bầu không khí sôi động để tiếp sức cho các cầu thủ đội nhà.

Sau giờ nghỉ, đội bóng đất mỏ mặc dù rất muốn dâng cao đội hình tấn công, song lối chơi pressing toàn diện của Xuân Thiện Phú Thọ đã khiến họ gặp nhiều khó khăn trong khi triển khai thế trận. Thậm chí, đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn còn phải đón nhận thêm 2 bàn thua ở các phút 61 và 78 lần lượt do công của Trần Gia Huy và Richmond Nji.

Dẫn trước 3 - 0, đội bóng Đất Tổ tiếp tục duy trì sức ép, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm trong thời gian thi đấu còn lại.

Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức trên SVĐ Việt Trì, CLB Bóng đá Xuân Thiện Phú Thọ giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 3 - 0 trước CLB Quảng Ninh. Với kết quả này, thầy trò HLV Lê Quốc Vượng đã tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 khi có được 9 điểm sau 8 vòng đấu.

Quốc Đại