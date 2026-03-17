Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia bằng diện mạo mới

Trước cuộc tái đấu Malaysia tại lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển VN được kỳ vọng sẽ xuất hiện với diện mạo mới, đặc biệt ở hàng phòng ngự, bởi nhiều gương mặt quen thuộc đang trở lại đúng thời điểm. Nếu những nhân tố này tỏa sáng, VN đủ sức giành chiến thắng thuyết phục.

Những ngôi sao trở lại

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của đội tuyển VN ở lần tập trung này là sự trở lại của nhiều ngôi sao hàng phòng ngự. Đáng chú ý nhất là trường hợp của Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài vắng mặt vì chấn thương, hậu vệ sinh năm 1999 đang dần tìm lại thể trạng tốt nhất và nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Sang-sik bố trí ở vị trí trung vệ lệch trái. Đây là mẫu cầu thủ mà nhà cầm quân người Hàn Quốc tìm kiếm bấy lâu. Trong hệ thống 3 trung vệ, vị trí lệch trái đóng vai trò quan trọng trong việc vừa đảm bảo khả năng phòng ngự, vừa hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới. Văn Hậu sở hữu nhiều phẩm chất phù hợp cho vai trò này: thể hình lý tưởng, lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt và đặc biệt là khả năng xử lý bóng bằng chân trái rất tốt. Điều đó giúp đội tuyển VN có thêm phương án phát triển bóng mượt mà hơn từ phần sân nhà.

Không chỉ có Văn Hậu, ông Kim còn đón nhận sự trở lại của 2 trung vệ giàu kinh nghiệm là Trần Đình Trọng và Bùi Hoàng Việt Anh. Đình Trọng vốn nổi tiếng với khả năng đọc tình huống và phán đoán thông minh, trong khi Việt Anh sở hữu thể hình tốt cùng khả năng không chiến ấn tượng. Đáng chú ý, cả ba trung vệ này đều đang khoác áo CLB Công an Hà Nội (CAHN). Tại V-League, các học trò HLV Polking đã có sự ăn ý trong lối chơi và hiểu rõ cách di chuyển của nhau, giúp CLB CAHN sở hữu hàng thủ rất chắc chắn khi mới chỉ để lọt lưới 13 bàn sau 16 vòng, ít nhất giải tính đến thời điểm hiện tại. Sự gắn kết đó nếu được tái hiện trong màu áo quốc gia, có thể tạo nên hệ thống phòng ngự vững vàng cho đội tuyển VN.

HLV Kim Sang-sik có điều kiện thử nghiệm nhiều vị trí, chuẩn bị cho AFF Cup 2026 và VCK Asian Cup 2027. Đình Trọng (áo xanh) tái xuất đội tuyển

Đoàn Văn Hậu được kỳ vọng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội tuyển VN

“Song sát” tái hợp

Không chỉ hàng phòng ngự được củng cố, hàng công của đội tuyển VN cũng hứa hẹn mang đến nhiều sự kỳ vọng. Nhiều khả năng, ông Kim sẽ cho Hoàng Hên - Xuân Son lĩnh xướng hàng công. Trước khi nhập tịch, họ là Hendrio Araujo và Rafaelson Fernandes - cặp tiền đạo từng gây tiếng vang lớn tại V-League. Trong màu áo CLB Bình Định (nay là CLB Quy Nhơn) và sau đó là CLB Nam Định, họ được đánh giá là bộ đôi tấn công đáng sợ bậc nhất giải đấu.

Hoàng Hên (trái) và Xuân Son

Hoàng Hên nổi bật với khả năng xử lý bóng khéo léo, tầm nhìn tốt và những đường chuyền sáng tạo; trong khi Xuân Son lại là mẫu tiền đạo cắm mạnh mẽ, có khả năng dứt điểm đa dạng và rất nguy hiểm trong vòng cấm. Khi chơi cạnh nhau, họ tạo ra sự bổ trợ hoàn hảo: một người kiến tạo, một người kết thúc. Đáng chú ý, Hoàng Hên đang có phong độ rất cao với 6 bàn, 3 kiến tạo chỉ sau 10 trận ra sân tại V-League. Nếu tái hiện được sự ăn ý từng có tại cấp CLB, cặp đôi này hoàn toàn có thể trở thành “vũ khí” lợi hại của đội tuyển VN trước Malaysia. Điều này càng trở nên quan trọng hơn trong bối cảnh những tiền đạo nội như Nguyễn Tiến Linh, Đinh Thanh Bình, Phạm Tuấn Hải... không sở hữu phong độ cao. Cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất ở V-League lúc này lại đang là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Với những nhân tố đang đạt phong độ tốt và sự trở lại của nhiều trụ cột quan trọng, đội tuyển VN hứa hẹn mang đến bộ mặt tươi mới ở trận đấu trên sân Thiên Trường vào ngày 31.3. Người hâm mộ sẽ được kiểm chứng sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước khi tái đấu Malaysia thông qua trận giao hữu với Bangladesh lúc 19 giờ ngày 26.3 trên sân Hàng Đẫy. Vé xem trận đấu giao hữu này được bán với 2 mệnh giá là 200.000 đồng và 300.000 đồng.

Theo thanhnien.vn