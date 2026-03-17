Phản ứng của AFC khi tuyển Iran tính rút khỏi World Cup 2026

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Windsor Paul John cho biết cơ quan này hiện vẫn chưa nhận được thông tin chính thức liên quan đến việc đội tuyển Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở AFC, ông Windsor cho biết liên đoàn đang theo dõi sát tình hình liên quan đến đội tuyển Iran ở World Cup 2026. Tổng thư ký AFC cho biết: “Chúng tôi đang theo dõi xem họ có thi đấu hay không. Hiện chưa có thông tin chính thức nào cho thấy Iran sẽ không tham dự”.

AFC chưa nhận được thông báo liên quan tới việc tuyển Iran sẽ rút khỏi World Cup 2026 (Ảnh: Getty).

Vị quan chức AFC nhấn mạnh rằng Liên đoàn bóng đá châu Á mong muốn Iran tiếp tục góp mặt tại World Cup và xem đội bóng này là một trong những đại diện hàng đầu của khu vực.

Ông nói thêm: “Chúng tôi hy vọng Iran có thể giải quyết được những vấn đề hiện tại và vẫn tham dự World Cup 2026”.

Trước đó, Bộ trưởng Thể thao Iran Ahmad Donyamali tuyên bố nước này sẽ không tham dự World Cup 2026.

Quyết định được đưa ra sau các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Iran. Theo thông tin từ phía Tehran, cuộc tấn công hôm 28/2 đã khiến lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông Donyamali cho rằng các cuộc tấn công này khiến Iran không thể tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Ông nói: “Xét việc chế độ tham nhũng này đã sát hại lãnh đạo của chúng tôi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng tôi cũng không thể tham dự World Cup 2026”.

Khả năng tham dự World Cup 2026 của tuyển Iran vẫn còn bỏ ngỏ (Ảnh: Sky).

Tại vòng bảng, Iran được xếp ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Theo lịch thi đấu, các trận vòng bảng của Iran dự kiến diễn ra tại Mỹ, cụ thể ở bang California và thành phố Seattle.

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng Iran chấp nhận tham dự World Cup 2026 nếu được chuyển địa điểm thi đấu sang Mexico , thay vì Mỹ.

