FIFA sẽ phạt thẻ đỏ với cầu thủ... che miệng tại World Cup 2026

Trong nỗ lực loại bỏ những hành vi thiếu chuẩn mực, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức xác nhận một quy định cực kỳ nghiêm khắc dành cho kỳ World Cup sắp tới. Theo đó, bất kỳ cầu thủ nào có hành vi che miệng khi đối đầu hoặc tranh cãi với đối phương trên sân sẽ phải đối mặt với án phạt tức thì từ trọng tài.

Thói quen che miệng khi nói chuyện trên sân từ lâu đã trở thành một hình ảnh quen thuộc trong giới quần đùi áo số, ban đầu chỉ nhằm mục đích tránh bị đối thủ hoặc camera đọc được chiến thuật. Tuy nhiên, hành động này đang bị biến tướng nghiêm trọng, trở thành “tấm lá chắn” để các cầu thủ tuôn ra những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm hoặc thậm chí là phân biệt chủng tộc mà không để lại bằng chứng khẩu hình.

Đó là lý do FIFA sẽ mạnh tay trừng phạt khi cầu thủ che miệng “tấn công” đối thủ. Quyết định này được đẩy mạnh sau vụ việc gây tranh cãi giữa Vinicius Junior (Real Madrid) và Gianluca Prestianni (Benfica) trong trận đấu ở Champions League năm nay.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định rằng cần có một “suy đoán mặc định” về sự gian dối: “Nếu không có gì khuất tất, tại sao phải che miệng?”. Ông nhấn mạnh rằng trong những tình huống nóng nảy, việc cố tình che giấu lời nói là dấu hiệu cho thấy cầu thủ đang phát ngôn những điều không phù hợp.

Các trọng tài sẽ nghiêm khắc hơn

Tại cuộc họp của Hội đồng Luật bóng đá quốc tế (IFAB), các quan chức cấp cao đã thống nhất rằng việc kiểm soát hành vi này là cấp thiết. Các cơ quan quản lý không loại trừ khả năng áp dụng thẻ đỏ trực tiếp nếu cầu thủ che miệng trong lúc đang có xung đột gay gắt. Bên cạnh đó, những hành động như rời sân để phản đối trọng tài cũng sẽ bị xử lý mạnh tay bằng quyền truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Mục tiêu của FIFA là hướng tới một kỳ World Cup mà sự tôn trọng được đặt lên hàng đầu. Quy định mới buộc các ngôi sao phải kiểm soát cảm xúc và ngôn từ của mình một cách công khai. Dù gây ra nhiều tranh cãi về quyền riêng tư, nhưng với FIFA, việc bảo vệ các giá trị đạo đức và chống phân biệt chủng tộc quan trọng hơn bất cứ “bí mật” nào trên sân cỏ. Sự thay đổi này chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn thói quen giao tiếp của các cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo tienphong.vn