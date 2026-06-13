Đại thắng Paraguay 4-1, tuyển Mỹ khởi đầu World Cup 2026 ấn tượng

Sáng 13/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Mỹ đã có màn ra quân thuyết phục tại World Cup 2026 khi đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1 ở lượt trận đầu tiên bảng D. Trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino cho thấy sức mạnh vượt trội cùng lối chơi giàu tốc độ và hiệu quả.

Tuyển Mỹ áp đảo thế trận để giành chiến thắng đậm đà. Ảnh: FIFA

Bàn thắng

Mỹ: Bobadila (phản lưới 7'), Balogun (32', 45'+5), Reyna (90'+8)

Paraguay: Mauricio (73')

Đội hình xuất phát

Mỹ: Freese, Richards, Ream, Freeman, Robinson, Dest, Adams, McKennie, Pulisic, Tillman, Balogun

Paraguay: Gill, Caceres, Alderete, G.Gomez, Alonso, Cubas, Bobadila, D.Gomez, Almiron, Enciso, Sanabria

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo khán giả, đội tuyển Mỹ nhanh chóng đẩy cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự cơ động nơi tuyến giữa cùng khả năng phối hợp ăn ý của các cầu thủ như Christian Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun hay Robinson giúp đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành Paraguay.

Ngay phút thứ 7, Mỹ đã có bàn thắng mở tỷ số theo cách đầy bất ngờ. Trong nỗ lực ngăn chặn pha phối hợp nguy hiểm của đội chủ nhà, hậu vệ Damian Bobadilla lúng túng đưa bóng về lưới nhà, khiến Paraguay sớm rơi vào thế bị dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp đội bóng xứ cờ hoa thi đấu hưng phấn hơn. Mỹ kiểm soát bóng vượt trội, có thời điểm lên tới hơn 70%, đồng thời liên tiếp tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 31, Christian Pulisic thực hiện đường chuyền thuận lợi để Folarin Balogun dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Sức ép của Mỹ tiếp tục được duy trì trong phần còn lại của hiệp 1. Phút 45+5, Malik Tillman xử lý khéo léo trước khi kiến tạo để Balogun hoàn tất cú đúp, giúp tuyển Mỹ bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 3-0.

Folarin Jerry Balogun mang về bàn thắng thứ 3 cho tuyển Mỹ. Ảnh: FIFA

Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà dù huấn luyện viên Mauricio Pochettino chủ động rút Pulisic ra nghỉ nhằm giữ sức cho các trận đấu tiếp theo. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hiệp đấu đến từ tình huống VAR can thiệp, khi trọng tài hủy thẻ phạt đối với Tim Ream và thay bằng thẻ vàng dành cho Miguel Almiron vì lỗi ngã vờ.

Dù lép vế trong phần lớn thời gian thi đấu, Paraguay vẫn có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 73. Sau pha phối hợp với Julio Enciso, Mauricio tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại hàng thủ Mỹ, thắp lại hy vọng cho đại diện Nam Mỹ.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Paraguay làm được. Trong những phút cuối trận, đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng hàng thủ Mỹ thi đấu tập trung và chắc chắn. Trung vệ Chris Richards liên tục có những pha giải nguy quan trọng để bảo vệ lợi thế cho đội chủ nhà.

Đến phút 90+8, Giovanni Reyna khép lại ngày thi đấu ấn tượng của tuyển Mỹ bằng pha vẩy má ngoài chân phải đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội bóng xứ cờ hoa.

Chiến thắng đậm giúp Mỹ có khởi đầu thuận lợi tại bảng D World Cup 2026, đồng thời tạo thêm sự tự tin trước cuộc đối đầu với Australia ở lượt trận tiếp theo. Trong khi đó, Paraguay sẽ chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ với mục tiêu tìm kiếm điểm số đầu tiên.

Theo nhandan.vn