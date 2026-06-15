Đội tuyển Việt Nam hội quân với lực lượng mạnh

Ngày 15/6, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách 28 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam trong đợt tập huấn thứ hai của năm 2026 nhằm chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu quốc tế và ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam hội quân với lực lượng mạnh, hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Ảnh: Thành Đạt

Danh sách hội quân lần này cho thấy định hướng kết hợp giữa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, những nhân tố trẻ triển vọng cùng nhóm cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các câu lạc bộ.

Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên cùng các gương mặt mới như Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa.

Việc bổ sung những cầu thủ được đào tạo trong các môi trường bóng đá khác nhau được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển tăng thêm chiều sâu lực lượng, cải thiện khả năng cạnh tranh ở nhiều vị trí và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Bên cạnh đó, bộ khung giàu kinh nghiệm tiếp tục được huấn luyện viên Kim Sang Sik đặt niềm tin. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh đều là những cầu thủ đã có nhiều năm gắn bó với đội tuyển quốc gia.

Kinh nghiệm thi đấu quốc tế của nhóm cầu thủ này được xem là yếu tố quan trọng giúp đội tuyển duy trì sự ổn định trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu lớn phía trước.

Nguồn: VFF

Trong số các câu lạc bộ đóng góp lực lượng cho đội tuyển, Công an Hà Nội là đội có nhiều cầu thủ được triệu tập nhất với 6 gương mặt. Dù đang hướng tới các mục tiêu quan trọng tại vòng loại AFC Champions League Elite 2026/27, đội bóng đương kim vô địch V-League vẫn tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, qua đó thể hiện trách nhiệm và sự đồng hành với bóng đá Việt Nam.

Danh sách tập trung lần này cũng phản ánh rõ định hướng trẻ hóa lực lượng của Ban huấn luyện. Nhiều cầu thủ trẻ đang có sự phát triển tích cực trong màu áo câu lạc bộ đã được trao cơ hội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt hay Trần Trung Kiên.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 22/6 tại Hà Nội trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7. Trong thời gian này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, thử nghiệm đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục chuẩn bị trước khi bước vào trận giao hữu với Myanmar ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng trước khi ASEAN Cup 2026 khởi tranh.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Với lực lượng được đánh giá có chiều sâu cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đang hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch khu vực.

Theo nhandan.vn