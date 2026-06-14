Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: ĐT Qatar có điểm số lịch sử

Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất sau trận hoà đầy bất ngờ của ĐT Qatar khi gặp ĐT Thuỵ Sĩ.

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: ĐT Qatar có điểm số lịch sử

Bảng xếp hạng World Cup 2026 nhận được sự chú ý của người hâm mộ khi ĐT Qatar có trận hoà đầy bất ngờ trong trận ra quân gặp ĐT Thuỵ Sĩ. Dù để đối thủ chơi lấn lưới trong phần lớn thời gian nhưng bàn thắng của Khoukhi ở phút 90+4 giúp ĐT Qatar có được trận hoà quý báu.

Đây cũng là điểm số đầu tiên của ĐT Qatar trong lần thứ hai được tham dự World Cup. Điểm số này cũng giúp ĐT Qatar mở ra hy vọng vượt qua vòng bảng, khi hai đối thủ còn lại là ĐT Canada và ĐT Bosnia & Herzegovina có trình độ không quá chênh lệch.

Với việc cả hai trận đấu lượt đầu bảng B đều kết thúc với tỉ số hoà, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả 4 đội. Dù vậy, ĐT Thuỵ Sĩ vẫn có cơ hội được đánh giá cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi sẽ có bất ngờ tại bảng đấu có sự hiện diện của ba đội tuyển không thường xuyên góp mặt ở đấu trường World Cup, tạo nên một “cơn gió lạ” cho giải đấu năm nay.

Theo VOV


Theo VOV

 Từ khóa: ĐT Qatar World Cup 2026 Bảng xếp hạng Bất ngờ Lịch sử Người hâm mộ Vòng bảng Đầu tiên Trận đấu Đánh giá
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long