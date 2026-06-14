Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất: ĐT Qatar có điểm số lịch sử

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Bảng xếp hạng World Cup 2026 cập nhật mới nhất sau trận hoà đầy bất ngờ của ĐT Qatar khi gặp ĐT Thuỵ Sĩ.
Bảng xếp hạng World Cup 2026 nhận được sự chú ý của người hâm mộ khi ĐT Qatar có trận hoà đầy bất ngờ trong trận ra quân gặp ĐT Thuỵ Sĩ. Dù để đối thủ chơi lấn lưới trong phần lớn thời gian nhưng bàn thắng của Khoukhi ở phút 90+4 giúp ĐT Qatar có được trận hoà quý báu.
Đây cũng là điểm số đầu tiên của ĐT Qatar trong lần thứ hai được tham dự World Cup. Điểm số này cũng giúp ĐT Qatar mở ra hy vọng vượt qua vòng bảng, khi hai đối thủ còn lại là ĐT Canada và ĐT Bosnia & Herzegovina có trình độ không quá chênh lệch.
Với việc cả hai trận đấu lượt đầu bảng B đều kết thúc với tỉ số hoà, cơ hội đi tiếp vẫn chia đều cho cả 4 đội. Dù vậy, ĐT Thuỵ Sĩ vẫn có cơ hội được đánh giá cao hơn đôi chút. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi sẽ có bất ngờ tại bảng đấu có sự hiện diện của ba đội tuyển không thường xuyên góp mặt ở đấu trường World Cup, tạo nên một “cơn gió lạ” cho giải đấu năm nay.
Theo VOV
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