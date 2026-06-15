Tuyển Đức giành chiến thắng “hủy diệt” 7-1 ở ngày ra quân World Cup 2026

Đội tuyển Đức đã dễ dàng có được chiến thắng “hủy diệt” 7-1 trước đội bóng tân binh Curacao để khởi đầu hoàn hảo tại vòng chung kết World Cup 2026.

Tuyển Đức áp đảo và giành chiến thắng đậm trước Curacao. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội tuyển Đức đã có khởi đầu World Cup 2026 hoàn hảo với chiến thắng “hủy diệt” 7-1 trước Curacao ở lượt trận ra quân bảng E.

Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (cú đúp), Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav thay nhau “phá lưới” thủ thành Room để tạo nên “cơn mưa bàn thắng” tại Houston.

Chiến thắng giúp “Cỗ xe tăng Đức” phá dớp thành công sau hai kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022) phải nhận thất bại ở trận mở màn.

Với những gì đã thể hiện, đoàn quân của huấn luyện viên Nagelsmann chắc chắn sẽ là thách thức không nhỏ với các đối thủ trong cuộc cạnh tranh ngôi vương World Cup 2026.

Tại NRG Stadium (Houston), đội tuyển Đức chính là đội nhập cuộc tốt hơn và khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 6 của Felix Nmecha.

Curacao sau đó đã tạo nên bất ngờ lớn khi Livano Comenencia tung cú sút căng đánh bại thủ thành Neuer để gỡ hòa 1-1 cho Curacao ở phút 21.

Tuy nhiên, bàn thắng lịch sử của Livano Comenencia là tất cả những gì mà Curacao làm được trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Những phút sau đó, tuyển Đức tiếp tục nắm thế trận và có thêm hai bàn thắng nữa để dẫn trước 3-1 sau 45 phút đầu tiên.

Phút 38, Nico Schlotterbeck băng vào đánh đầu ghi bàn sau tình huống đá phạt góc để giúp Đức dẫn trước 2-1.

Đến phút 45+5, Kai Havertz dễ dàng đánh bại thủ thành Room từ chấm đá phạt 11m để giúp Đức dẫn trước Curacao 3-1.

Sang hiệp 2, tuyển Đức không ngừng gia tăng sức ép trước khi có thêm 4 bàn thắng nữa để khép lại trận ra quân bằng màn “hủy diệt” 7-1

Phút 47, Jamal Musiala dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 4-1 cho Đức sau đường chuyền của Kimmich.

Phút 68, Nathaniel Brown volley ghi bàn sau pha phối hợp bài bản để đưa đội tuyển Đức vượt lên dẫn 5-1 trước Curacao.

10 phút sau, Kimmich tiếp tục kiến tạo cho Undav dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm để ghi bàn thắng thứ 6 cho đội tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2026.

Đến phút 88, từ tình huống tấn công nhanh, Kai Havertz hoàn tất cú đúp để giúp Đức giành chiến thắng 7-1 cho Đức trước Curacao.

Theo Vietnam+