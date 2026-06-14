Australia bất ngờ giành trọn 3 điểm trước Thổ Nhĩ Kỳ

Sáng 14/6 (giờ Việt Nam), đội tuyển Australia tạo nên bất ngờ đáng chú ý tại World Cup 2026 khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0 ở lượt trận mở màn bảng D. Đại diện châu Á cho thấy lối chơi phòng ngự phản công đầy hiệu quả để giành trọn 3 điểm trước đối thủ.

Theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Australia hiện đứng thứ 23 thế giới, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng 29. Dẫu vậy, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao nhờ sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Hakan Calhanoglu hay Arda Guler.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thổ Nhĩ Kỳ chủ động kiểm soát bóng và liên tục tổ chức các đợt tấn công về phía khung thành Australia. Tuy nhiên, hàng phòng ngự đội bóng áo vàng với sự chỉ huy của trung vệ Harry Souttar đã thi đấu đầy chắc chắn, hóa giải thành công nhiều tình huống nguy hiểm.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 27. Sau khi Arda Guler không thể đánh bại thủ môn Beach trong một pha dứt điểm nguy hiểm, Australia lập tức tổ chức phản công tốc độ. Tài năng trẻ Nestory Irankunda bứt tốc ấn tượng, vượt qua hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho đại diện châu Á.

Bàn thắng giúp Australia càng chơi tự tin hơn. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa.

Sang hiệp 2, đại diện châu Âu tiếp tục dồn đội hình lên tấn công. Arda Guler có tình huống đá phạt nguy hiểm, còn Hakan Calhanoglu nhiều lần thử vận may bằng các cú sút xa và tình huống cố định. Tuy nhiên, thủ môn Beach đã có ngày thi đấu xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, Australia còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Phút 75, Riley McGree tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0 và gần như chấm dứt hy vọng ngược dòng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong những phút còn lại, đội bóng áo đỏ nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ thi đấu đầy kỷ luật của Australia.

Chiến thắng 2-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy sự hiệu quả trong cách vận hành chiến thuật của Australia. Irankunda gây ấn tượng mạnh với tốc độ và khả năng tạo đột biến, trong khi hàng thủ với Harry Souttar cùng thủ môn Beach trở thành điểm tựa giúp đại diện châu Á giữ sạch lưới trong ngày ra quân World Cup 2026.

Chiến thắng này giúp Australia tạm xếp thứ 2 ở bảng D, có cùng 3 điểm với Mỹ nhưng kém hiệu số bàn thắng bại bởi ở trận mở màn, đội chủ nhà đã thắng đậm Paraguay 4-1. Ở lượt trận tới, Australia sẽ gặp Mỹ còn Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay, trong thế trận mà họ buộc phải thắng mới hy vọng giành vé đi tiếp.

Theo nhandan.vn