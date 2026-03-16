Thắng thuyết phục Aston Villa, MU giữ chắc suất dự Champions League

Bằng lối chơi rực lửa và những thay đổi nhân sự đầy quyết đoán, Manchester United đã đánh bại đối thủ trực tiếp Aston Villa với tỉ số 3-1, qua đó nới rộng khoảng cách trong cuộc đua top 4.

Trận cầu tâm điểm vòng 30 Ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Aston Villa đã diễn ra vô cùng kịch tính với kịch bản nghẹt thở cho đến những phút cuối cùng. Với lợi thế sân nhà, “Quỷ đỏ” đã dồn ép đối thủ ngay từ đầu, nhưng cũng phải đợi đến hiệp hai, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ.

Phút 53, từ quả phạt góc chính xác của Bruno Fernandes, lão tướng Casemiro đã có pha không chiến dũng mãnh, đánh đầu căng vào góc thấp bên trái mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, Aston Villa chứng minh tại sao họ là đối thủ khó chịu mùa này. Sau khi VAR công nhận bàn thắng ở phút 64, Ross Barkley đã tận dụng bóng bật ra trong vòng cấm để gỡ hòa 1-1 cho đội khách.

Casemiro mở tỷ số cho Manchester United bằng cú đánh đầu dũng mạnh

Không hề nao núng, Man Utd dồn toàn lực tấn công. Phút 71, Bruno Fernandes tiếp tục sắm vai kiến tạo khi chuyền bóng thuận lợi để Matheus Cunha dứt điểm lạnh lùng, tái lập thế dẫn trước. Điểm nhấn chiến thuật của HLV Michael Carrick đến ở phút 75 khi tung Benjamin Sesko vào sân.

Chỉ 6 phút sau khi có mặt, tiền đạo này đã ghi bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 sau một cú sút đổi hướng đầy may mắn, nhấn chìm mọi nỗ lực của đội khách. Với 54 điểm có được, Man Utd hiện đã bỏ xa chính Aston Villa 3 điểm và nới rộng khoảng cách với Chelsea cũng như Liverpool lên thành 6 điểm.

Với phong độ hiện tại (4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất), “Quỷ đỏ” đang nắm chắc tấm vé dự Champions League mùa sau và sẵn sàng gây áp lực lên Man City ở vị trí thứ hai.

